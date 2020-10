Genoa-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Partita dominata, bene non aver subito gol”

Termina 0-2 per l’Inter il match contro il Genoa valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku e D’Ambrosio.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Abbiamo dominato nuovamente una partita. Finora non c’è stata nessuna squadra in grado di metterci sotto. Sono davvvero felice per quanto fatto dai ragazzi, anche per non aver subito gol”.

Ritorno all’equilibrio: “Penso che l’equilibrio non sia mancato nè oggi, ne contro il Borussia nella gara di Champions League. I tiri in porta subiti sono stati rispettivamente zero e due, di cui in quest’ultimo caso su due errori nostri che hanno portato a gol avversari. Giusto che voi analizziate i numeri, ma penso che l’Inter stia facendo davvero un ottimo lavoro”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Lunga, poi, l’analisi sui singoli: “Bastoni dà un po’ di spinta in più alla squadra perchè lavora con noi da più tempo e sa meglio cosa voglio. Kolarov si deve ancora abituare a fare ciò, ma sono felice del contributo che sta dando. Così come sono felice di Ranocchia, professionista e uomo serio, che oggi ha fatto una gran partita. Bene anche Darmian. Lukaku è cresciuto rispetto ad un anno fa, e in campo si vedono nettamente i risultati. Eriksen deve crescere dal punto di vista dell’intensità e ci sta mettendo del suo per farlo, a me piace il suo approccio, siete voi che vi fossilizzate troppo su di lui”.

