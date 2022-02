Genoa-Inter 0-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Dobbiamo lavorare di più se vogliamo tornare a segnare con continuità”

Termina 0-0 il match tra Genoa e Inter valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Nerazzurri fermati dalla traversa e da un gioco non all’altezza.

Sulla gara: “Il risultato lascia l’amaro in bocca. Avremmo dovuto approcciarla meglio, ma contro c’era un Genoa in salute che ci ha creato dei problemi in fase iniziale. Il momento è triste, creiamo ma segniamo pochissimo. C’è da lavorare ancora di più”.

Stop realizzativo: “Siamo entrati in area 37 volte, abbiamo tirato in porta quasi 20 volte, prendendo anche una traversa. Prima ogni 5 calci d’angolo un gol usciva, oggi ne abbiamo battuti 14. È un periodo un po’ così, ma ne usciremo”.

Corsa scudetto: “Tutte li sopra iniziano a sentire la stanchezza. C’è da correre meno, ma correre meglio. Intanto è tutto riaperto anche per Atalanta e Juventus, c’è da stare concentrati”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Modo di gioco differente: “Il campo in brutte conduzioni e l’avversario non ci hanno permesso di giocare il nostro calcio. Per questo ho pensato di tenere la squadra alta e provare qualche lancio all’inseguimento delle seconde palle”.

Il guizzo: “Vincere una gara ci ridarà quel morale per tornare a spingere e giocare. Le partite sono frutto di episodio e in questo periodo ci sta girando tutto male”.

Turnover: “Non penso che un uomo in più o in meno faccia la differenza. Oggi ho fatto riposare Skriniar che ha sempre giocato e Lautaro, che potrà tornarci utile nel derby di Coppa. Ci sono energie da conservare”.

