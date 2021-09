Genoa-Hellas Verona: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 25-9-2021

Dove vedere Genoa-Hellas Verona, match valido per la 6°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 25 settembre alle 20:45 a Marassi. Genoa Hellas Verona sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Tra i tanti scontri della sesta giornata c’è anche l’incontro tra Genoa ed Hellas Verona. Due squadre che hanno un andamento completamente opposto tra di loro.

Il Genoa, dopo due sconfitte, ha ritrovato la prima vittoria solamente in rimonta contro il Cagliari. Non benissimo, invece, lo score del Verona. Nelle prime tre partite ha totalizzato ben 3 sconfitte con Sassuolo, Inter e Bologna. Questo ha portato la società ad esonerare Eusebio Di Francesco che continua a non vivere il momento più brillante della sua carriera.

Sulla panchina dei scaligeri è arrivato Igor Tudor, ex allenatore dell’Udinese nonché vice di Andrea Pirlo alla Juventus. Con questo tecnico, il Verona vorrà sicuramente cambiare assetto e puntare ad una salvezza che è più che alla portata del club.

Dove seguire Genoa-Verona in diretta tv e streaming

Partita: Genoa-Verona

Data: 25 settembre 2021

Orario: 20:45

Streaming: DAZN

Canale TV: DAZN Channel (canale 404 del digitale terrestre), Sky Sport

Genoa-Verona, match della 6°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Genoa – Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Genoa– Verona in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Genoa-Verona in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni Genoa-Verona

Il Genoa scende in campo con un 3-5-2. Sirigu sarà il portiere e davanti a lui la difesa con il solito trio Vanheusden, Maksimovic e Criscito. Il centrocampo prevede Rovella, Badelj e Touré come centrali mentre sugli esterni spazio a Cambiaso e Fares. Per l’attacco dovrebbero esserci Destro e Pandev.

Per il Verona di Tudor, stesso modulo. Montipò a porta mentre la difesa schierata prevede Dawidowicz, Günter e Magnani. Per la mediana possibile lo schieramento di Faraoni, Hongla, Ilic assieme a Barak e Lazovic. Per il reparto offensivo spazio agli attaccanti Lasagna e Simeone.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Touré, Fares; Destro, Pandev.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.

Precedenti e statistiche

Gli ultimi precedenti riguardano quelli dello scorso campionato. Al Bentegodi si è giocato il 19 ottobre del 2020 e la partita è terminata senza reti con uno 0-0. A Marassi, invece, si è giocato il 20 febbraio ed è terminata 2-2. Gli scaligeri andarono in vantaggio con Ilic ma i rossoblù riuscirono a pareggiare grazie a Shomurodov.

Il Verona trovò nuovamente il vantaggio con una rete di Faraoni ma, all’ultimo minuto di recupero, il Genoa riuscì ad accaparrarsi il pari con un gol di Badelj.

