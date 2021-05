Atalanta, clamoroso: Gasperini può andare al Tottenham

Si apre un risvolto che potrebbe essere clamoroso. Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Gian Piero Gasperini per il dopo José Mourinho. Gli Spurs vengono da un campionato piuttosto tormentato sotto la guida del portoghese. Le ottime stagioni di Gasperini con l’Atalanta hanno convinto la dirigenza inglese a puntare su di lui.

La notizia dell’arrivo di José Mourinho alla Roma ha sicuramente sconvolto tutti. Il candidato principale per la panchina giallorossa sembrava essere Maurizio Sarri. Ed invece il club capitolino, nel pomeriggio di ieri, ha annunciato l’addio di Paulo Fonseca, a fine campionato, per lasciar subentrare lo Special One. L’ex tecnico di Porto ed Inter, è stato accolto positivamente dai tifosi romanisti.

Eppure Mourinho viene da una stagione poco felice col Tottenham. Attualmente il club inglese è sesto in campionato e si sta riprendendo dopo dei brutti scivoloni. Infatti sono state dieci le sconfitte per il club, record negativo anche nella carriera dell’allenatore. Adesso c’è Ryan Mason a traghettare la squadra per queste ultime partite ma per il prossimo anno si pensa a Gian Piero Gasperini.

Tottenham, Gasperini approda in Premier League

La notizia è stata riportata da molti tabloid inglesi. Il Tottenham vuole ritornare in Champions League. Sono solamente cinque i punti di distacco dal quarto posto occupato dai rivali del Chelsea. Per la prossima stagione si cambierà allenatore. La prima scelta era Erik Ten Hag dell’Ajax. L’olandese, però, ha deciso di rinnovare con il club di Amsterdam e quindi l’attenzione è ricaduta sul tecnico dell’Atalanta.

Gasperini ha fatto benissimo con la Dea conducendola in Champions League. Ormai il suo operato è stato apprezzato da tutt’Europa ed il suo nome è sulla bocca di tutti. A riportare l’indiscrezione è Duncan Castles nel suo podcast “The Transfer Window” che afferma la volontà piena di Gasperini di trasferirsi in Inghilterra. Con l’arrivo del tecnico nerazzurro, sarebbero due gli italiani in Premier League oltre a Carlo Ancelotti nell’Everton.

A 63 anni, dopo anni di gavetta tra le file di Crotone, Genoa e Palermo, potrebbe arrivare la primissima esperienza estera per il tecnico di Grugliasco.

Migliori Bookmakers AAMS