Giampiero Gasperini resterà all’Atalanta, ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico nerazzurro al termine della sfida vinta contro il Torino, respinto il Napoli.

Gasperini resta all’Atalanta anche nella stagione 2024/2025

Termina ufficialmente il casting che avrebbe visto Giampiero Gasperini lontano dall’Atalanta la prossima stagione. Il tecnico originario di Grugliasco, infatti, ha ufficialmente ribadito in conferenza stampa nel post gara vita per 3-0 contro il Torino di voler continuare la sua permanenza alla guida della Dea “De Laurentiis è diversi anni che fa apprezzamenti positivi su di me, non nego che mi fa piacere. Io sono un allenatore chiaramente legato all’Atalanta e lo sarò ancora. Il Napoli farà una grande squadra perché ha una grande base”.

Con queste parole dunque Gasperini mette definitivamente a tacere le voci che lo avevano visto con insistenza essere al centro del nuovo progetto del Napoli e si congeda dalle lusinghe oramai decennali da parte di Aurelio De Laurentis nei suoi confronti. Il tecnico ha ritenuto opportuno continuare un ciclo con la Dea che oramai va avanti da più di dieci anni e che proprio questa stagione è culminato con la vittoria storica dell’Europa League ai danni del Leverkusen.

L’opera di convincimento è stata portata avanti dal presidente dell’Atalanta, Percassi, il quale proprio nei giorni scorsi in una recente intervista era apparso molto tranquillo sul tema della permanenza di Gasperini, forte anche del fatto che avrebbe proposto a quest’ultimo un implemento della potenzialità della rosa bergamasca in vista della prossima stagione, strategia che avrebbe rassicurato il tecnico sulle ambizioni della società atalantina e che lo avrebbe convinto a continuare su tale strada.

