Gasperini lancia la sfida alla sua Roma in Europa League: “Dobbiamo vincere almeno tre delle prossime cinque”

Dopo due sconfitte consecutive in Europa League, Gian Piero Gasperini ha tracciato la rotta per la Roma, fissando un obiettivo chiaro e ambizioso: “Dobbiamo vincere almeno tre delle prossime cinque partite per qualificarci”. Il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Rangers a Glasgow, ha mostrato determinazione ma anche consapevolezza delle difficoltà del momento.

La Roma, reduce da un ottimo avvio in Serie A con appena un punto di distacco dal Napoli capolista, si trova invece in una posizione complicata nella fase a gironi di Europa League. Le due sconfitte casalinghe consecutive hanno lasciato i giallorossi al 23° posto in classifica, appena dentro la zona valida per la qualificazione ai playoff grazie alla differenza reti e ai gol segnati in trasferta.

“Le partite in trasferta, specialmente in certi stadi, sono sempre difficili. Ti trovi davanti atmosfere calde, tifoserie intense e squadre dinamiche,” ha dichiarato Gasperini, riferendosi all’impegno imminente all’Ibrox Stadium. “Non abbiamo ancora visto molto dei Rangers dopo il cambio di allenatore, ma le ultime due prestazioni sono state eccellenti. Ci aspetta una gara molto impegnativa dal punto di vista atletico.”

Sul fronte infermeria, l’allenatore ha confermato il ritorno dell’attaccante Artem Dovbyk, pronto a guidare l’attacco dopo aver recuperato dai recenti acciacchi: “Per fortuna non è tra gli infortunati, sarà disponibile. Non è un momento decisivo per lui, ma ogni partita è importante e anche quella di domani lo sarà.”

Gasperini ha poi spiegato in modo diretto quante vittorie serviranno per raggiungere la qualificazione: “Le ultime due sconfitte ci obbligano a stare molto attenti. Dobbiamo vincere almeno tre delle prossime cinque gare per andare avanti. In Europa le partite sono sempre difficili: le squadre sono preparate, e il ritmo è diverso rispetto alla Serie A.”

Il tecnico romano ha anche respinto con fermezza l’idea di un possibile turnover per privilegiare il campionato: “Io penso solo alla partita di domani, poi ci concentreremo su quella di domenica. Non capisco questa cultura del ‘riposo’. Riposiamo a casa, non in campo. Se un giocatore sta bene, gioca. È una questione di mentalità.”

Infine, Gasperini ha parlato del rendimento di Matias Soulé, spesso accostato a Paulo Dybala per caratteristiche tecniche e intesa in campo: “Non credo che le sue prestazioni dipendano da Dybala. Soulé è un ragazzo che pensa da solo e sta facendo molto bene. È normale che un attaccante non possa essere sempre brillante, ma ci dà tanto e ha sempre risposto presente. Dybala, invece, è un campione che migliora chi gli gioca accanto. È questo che distingue i grandi giocatori.”

La Roma è dunque attesa da una sfida cruciale a Glasgow: vincere per rialzarsi in Europa, ritrovare fiducia e mettere un tassello importante verso la qualificazione, proprio come chiesto da un Gasperini più determinato che mai.

I migliori bookmaker