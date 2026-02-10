Gasperini esulta per l’impatto di Malen: “Segnerà una valanga di gol”

Gasperini - Stadiosport.it

La vittoria per 2-0 contro il Cagliari rappresenta molto più di tre punti per la Roma. È una risposta netta, autoritaria e matura dopo la sconfitta contro l’Udinese, ma soprattutto è la conferma che la squadra di Gian Piero Gasperini ha imboccato una direzione chiara. I giallorossi sapevano di avere davanti un’occasione enorme per rilanciarsi nella corsa al quarto posto, complice il pareggio della Juventus contro la Lazio, e non l’hanno sprecata.

La Roma ha imposto subito ritmo e intensità, dominando soprattutto il primo tempo e concedendo pochissimo a un Cagliari reduce da tre vittorie consecutive. I numeri raccontano bene l’andamento del match: possesso gestito con lucidità, pressione alta efficace e appena un tiro nello specchio concesso agli avversari. La sensazione è stata quella di una squadra solida mentalmente, capace di reagire alle difficoltà senza perdere identità e aggressività.

Donyell Malen, l’attaccante che cambia volto all’attacco giallorosso

Il grande protagonista della serata è stato Donyell Malen, autore di una doppietta che ha indirizzato e chiuso la gara. Per Gasperini, Malen è esattamente il profilo che mancava alla Roma: un attaccante moderno, completo, con un repertorio vastissimo. Non solo finalizzazione, ma movimenti continui, attacchi alla profondità, strappi in diagonale e capacità di creare spazi anche per i compagni.

Il tecnico non ha nascosto l’entusiasmo, sottolineando come la squadra debba ora imparare a servirlo nel modo corretto, perché le sue caratteristiche possono fare la differenza per tutta la stagione. Dopo alcune perplessità espresse in passato sui movimenti di Artem Dovbyk e Evan Ferguson, Malen sembra aver già assimilato alla perfezione ciò che l’allenatore chiede al proprio centravanti.

Non a caso, quando gli è stato proposto il paragone con Marco van Basten, Gasperini ha preferito spostare il confronto su Gianluca Vialli. Secondo il tecnico, Malen richiama il Vialli per potenza, capacità di liberarsi dalla marcatura e lettura dello spazio, più che per eleganza o struttura fisica. Un paragone importante, che rende l’idea di quanto il nuovo attaccante possa incidere nel lungo periodo. La convinzione è forte: se supportato nel modo giusto, Malen segnerà moltissimo.

Ambizioni Champions, nuovi innesti e una Roma sempre più completa

Il successo contro il Cagliari arriva in una fase cruciale del campionato. Gasperini ha analizzato con lucidità la situazione in classifica, riconoscendo che Inter sembra avere un passo diverso, ma che la Roma è pienamente in corsa con Napoli e Milan, senza dimenticare Atalanta e Como, pronte a rientrare nella lotta. Essere lì dopo 24 giornate è un segnale importante, ma l’obiettivo è continuare a crescere, soprattutto in fase offensiva.

In questo senso, il debutto di Bryan Zaragoza aggiunge un’ulteriore opzione alla rosa. L’ex Granada ha mostrato spunti interessanti in avanti, anche se dovrà migliorare in fase difensiva per adattarsi pienamente alle richieste del sistema di Gasperini. Il tecnico confida inoltre nel recupero di alcuni giocatori chiave dagli infortuni, consapevole che senza un reparto offensivo prolifico ed efficiente diventa impossibile puntare a traguardi prestigiosi.

Tra i pochi a creare problemi alla Roma, Gasperini ha voluto citare Marco Palestra, esterno classe 2005 del Cagliari che il tecnico aveva contribuito a lanciare ai tempi dell’Atalanta. Un talento giovane ma già strutturato, cresciuto rapidamente grazie all’esperienza ad alto livello, e ora in piena fase di esplosione.

A completare una serata perfetta, un dettaglio che Gasperini ha apprezzato più di altri: nessun intervento del VAR. Poche interruzioni, ritmo costante e un arbitro capace di gestire la partita senza spezzettarla. Per l’allenatore, è stato l’esempio ideale di come il calcio dovrebbe essere vissuto: fluido, intenso e deciso sul campo, non davanti a uno schermo.