Gasperini dopo il ko con il Milan: “Prestazione di alto livello, ci manca solo cattiveria sotto porta

Gian Piero Gasperini guarda al bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro. Pur consapevole dell’occasione persa per volare in vetta solitaria alla Serie A, il tecnico della Roma ha sottolineato la qualità del gioco e l’atteggiamento della sua squadra, capace di mettere in difficoltà i rossoneri per lunghi tratti.

“Capisco che si cerchi sempre ciò che non ha funzionato, ma io preferisco concentrarmi su ciò che è andato bene e che è mancato davvero per pochi centimetri,” ha dichiarato Gasperini. “Abbiamo creato molte occasioni, abbiamo interpretato la partita nel modo giusto e questo deve darci fiducia. C’è rammarico, ma siamo sulla strada corretta.”

La Roma ha dominato l’inizio di gara, sprezzando però troppe opportunità prima di essere punita dalla ripartenza rifinita da Leao e conclusa da Pavlovic. Nel finale, la chance del pareggio è arrivata dal dischetto con Dybala, ma Maignan ha respinto la conclusione dell’argentino.

Una Roma matura ma ancora poco cinica: cosa manca per fare il salto

Per Gasperini, la prestazione ha mostrato una squadra pronta a competere ai massimi livelli, ma ancora penalizzata dalla poca concretezza sotto porta e da alcuni episodi sfavorevoli. “Oggi abbiamo fatto un salto di qualità in tutto tranne che nella finalizzazione,” ha ammesso il tecnico. “Dominare così a San Siro richiede personalità. Dopo il gol subito abbiamo sofferto un po’, poi siamo tornati a spingere. Non trovo molti difetti alla prestazione.”

Il tema dei rigori sbagliati continua però a pesare: quattro errori su cinque tentativi tra campionato ed Europa League sono un dato che sta costando punti pesanti. “Le grandi squadre, anche quando la partita diventa caotica, trovano sempre il modo di segnare. Noi dobbiamo arrivare a quel livello di cattiveria e determinazione negli ultimi metri.”

Dybala ko e il ricordo di Galeone: la parte più amara della serata

Oltre alla sconfitta, la Roma torna da Milano con un’altra brutta notizia: l’infortunio di Paulo Dybala, uscito acciaccato proprio in occasione del rigore. Gasperini ha confermato che l’argentino salterà almeno le prossime settimane. “La vera perdita di oggi è l’infortunio di Dybala. Dobbiamo valutare i tempi di recupero, ma sicuramente non lo avremo prima della sosta. È un’assenza pesante.”

La serata è stata anche carica di emozione, visto che poche ore prima era scomparso Giovanni Galeone, mentore sia di Gasperini che di Allegri. “Ricordo quando giocavo per lui e cercavo di tenere lo 0-0 facendo passaggi indietro. Mi disse subito: noi giochiamo per vincere, fino alla fine. Era un maestro, nel calcio e nella mentalità.”

Nonostante il passo falso, la Roma resta in corsa nella zona altissima della classifica, a pari punti con Inter e Milan e a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Una sconfitta amara, ma accompagnata dalla consapevolezza di essere una squadra matura e competitiva, vicina al definitivo salto di qualità.

