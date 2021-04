Galtier Napoli. Il Napoli continua la sua ricerca per un nuovo allenatore. Rino Gattuso, molto probabilmente, non sarà riconfermato anche l’anno prossimo, indipendentemente da come finirà il campionato. I nomi dei sostituti sarebbero quelli di Christophe Galtier, tecnico del Lille, che sta facendo molto bene in Francia . L’altro è quello dell’italiano Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli.

La storia tra il Napoli e Rino Gattuso sembra essere ormai al capolinea. Col tecnico ex Milan, la squadra di Aurelio De Laurentiis ha faticato molto. Ci sono state diverse défaillance contro squadre abbordabilissime come Spezia, Genoa e Verona. Gattuso, però, si è fatto perdonare vincendo i due match fondamentali contro Milan e Roma, entrambi in trasferta.

L’obbiettivo del Napoli è sempre raggiungere la Champions League ma, al di là di questo, l’avventura di Gattuso sembra essere finita. La Fiorentina sarebbe sulle sue tracce, vista la non intenzione di continuare con Beppe Iachini. Gli azzurri, quindi, sono alla ricerca di possibili nomi che possano far riaccendere la fiamma di una piazza che vuole continuare a sognare.

Galtier Napoli, anche il giovane Dionisi nel mirino

Tanti sono i tecnici accostati al Napoli. Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e addirittura un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri. La prima idea per il nuovo allenatore, però, viene dalla Ligue 1 e si tratta di Christophe Galtier, tecnico del Lille. La sua squadra, inaspettatamente, si sta giocando il primato con il PSG. I mastini, nonostante la sconfitta con il Nimes, rimangono a pari punti con i parigini.

Tanti motivi porterebbero Galtier al Napoli. Innanzitutto perché conosce molto bene Victor Osimhen, dato che lo ha già allenato. Inoltre, il suo modulo si adatta perfettamente a quello utilizzato dagli azzurri. Galtier rimane in lista e c’è anche l’alternativa, stavolta italiana, Alessio Dionisi dell’Empoli. L’allenatore sta facendo molto bene con i toscani tanto da essere una delle squadre favoritissime per la promozione.

Il nome potrebbe fare al caso del Napoli anche se manca, effettivamente, l’esperienza giusta, specie in caso di qualificazione alla Champions League. L’ingaggio sarà sicuramente inferiore a quello che vorrà Galtier però il profilo dell’ex tecnico del Venezia potrebbe interessare molto tanto da poter diventare un Sarri 2.0 .

