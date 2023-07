Galanga integratore: proprietà, dove si compra e controindicazioni

Alcune piante poco conosciute trovano un largo utilizzo nel mondo dei rimedi naturali e degli integratori alimentari. È il caso della galanga. Approfondiamo l’uso della pianta come integratore.

Alpinia officinarum

Arriva direttamente dall’Asia orientale e, pur essendo poco conosciuta, è entrata a pieno titolo tra gli aiuti naturali di chi preferisce gestire i lievi disturbi e recuperare il benessere senza interventi più invasivi (es. medicinali).

Da secoli, l’Alpinia officinarum o galanga maggiore si è rivelata un rimedio naturale in diversi contesti grazie alle sue varie proprietà benefiche.

Galanga: pianta e origine

Come già accennato, la pianta originaria dell’Asia orientale appartiene alla stessa famiglia dello zenzero; non a caso la galanga ne condivide il sapore. Quindi che sapore ha la galanga? Dolce, fruttato e pungente.

Proprio come lo zenzero, quindi, la parte commestibile della galanga è la radice che può essere consumata sia cruda che sotto forma di integratore alimentare.

Essendo molto simile alla radice di zenzero, l’Alpinia officinarum è utile per stimolare l’attività digestiva e per ridurre il senso di nausea e il gonfiore addominale. Ma non solo.

Galanga: Proprietà e benefici

Infiammazione corpo

La radice è una ricca fonte di composti bioattivi, tra cui sequiterpeni, galangina, cineolo ed eugenolo. Queste sostanze attribuiscono alla pianta molteplici proprietà medicinali, rendendola preziosa. Ma a cosa serve la galanga esattamente?

Antinfiammatorio – I composti dalle virtù antinfiammatorie possono aiutare a ridurre l’infiammazione e il dolore in diverse condizioni, come l’artrite e altre malattie infiammatorie.

– I composti dalle virtù antinfiammatorie possono aiutare a ridurre l’infiammazione e il dolore in diverse condizioni, come l’artrite e altre malattie infiammatorie. Antiossidante -I flavonoidi e altri composti antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi e contribuendo a rallentare il processo di invecchiamento.

-I flavonoidi e altri composti antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi e contribuendo a rallentare il processo di invecchiamento. Digestivo – La radice è nota per favorire la digestione in quanto stimola la produzione di enzimi digestivi e riduce i sintomi di indigestione e gonfiore.

– La radice è nota per favorire la digestione in quanto stimola la produzione di enzimi digestivi e riduce i sintomi di indigestione e gonfiore. Antibatterico – Grazie alle sue proprietà antibatteriche, la galanga è una pianta che può aiutare a combattere l’insorgenza di infezioni causate da batteri patogeni e funghi.

Galanga integratore

Radice di galanga

Le proprietà nutrizionali della radice di galanga non spiccano (vitamine, minerali o fibre) e quindi la radice si usa soltanto per arricchire il sapore dei piatti. Come si usa la galanga in cucina? Può essere usata per arricchire piatti di pesce e carne o per fare il curry.

Tuttavia, considerando i composti bioattivi, si possono sfruttare meglio le proprietà della galanga attraverso integratori naturali.

L’uso della galanga integratore contribuire a ridurre i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile (IBS), come il dolore addominale e il gonfiore.

Avendo proprietà antibatteriche e antiossidanti riconosciute, poi, i prodotti contenenti questa radice possono aiutare a rinforzare il sistema immunitario, proteggendo il corpo da infezioni e malattie.

I suoi effetti antinfiammatori rendono la galanga integratore perfetto per ridurre la gravità dei sintomi del raffreddore e dell’influenza e i sintomi associati alle patologie articolari come l’artrite.

Gli integratori di Alpinia galanga si presentano in diverse forme di commercializzazione, ognuna con caratteristiche specifiche che si adattano alle preferenze e alle esigenze individuali:

Capsule o compresse – La galanga sotto forma di compresse e capsule sono facili da ingerire e contengono la quantità specifica di principi attivi in ogni dose. Questa forma è ideale per chi cerca una soluzione pratica e precisa da prendere ovunque. Tuttavia potrebbe essere difficile da deglutire per qualcuno.

– La sotto forma di e capsule sono facili da ingerire e contengono la quantità specifica di principi attivi in ogni dose. Questa forma è ideale per chi cerca una soluzione pratica e precisa da prendere ovunque. Tuttavia potrebbe essere difficile da deglutire per qualcuno. Tintura o estratti liquidi – Le tinture o gli estratti liquidi sono ottenuti tramite l’estrazione dei principi attivi della pianta utilizzando alcol o glicerina. Questi integratori sono adatti per chi preferisce forme di somministrazione più versatili, come la miscelazione con acqua o succhi di frutta. Di contro, potrebbero non essere ideali da trasportare fuori casa.

– Le tinture o gli estratti liquidi sono ottenuti tramite l’estrazione dei principi attivi della pianta utilizzando alcol o glicerina. Questi integratori sono adatti per chi preferisce forme di somministrazione più versatili, come la miscelazione con acqua o succhi di frutta. Di contro, potrebbero non essere ideali da trasportare fuori casa. Polvere – La polvere è costituita dalla macinazione delle radici della pianta galanga e viene utilizzata per aggiungere il composto direttamente ad alimenti e bevande o per preparare tisane. La polvere è una scelta adatta a chi desidera un controllo maggiore sulla quantità utilizzata, ma richiede dimestichezza nel dosaggio.

A queste formula integrative si aggiungono gli oli essenziali ottenuti attraverso la distillazione delle radici e che possono essere utilizzati per applicazioni esterne come massaggi o aromaterapia.

Per quanto riguarda dosaggio e modalità d’uso, considerando che variano in base alla situazione di partenza e all’obiettivo da raggiungere, come sempre sarebbe meglio rispettare i suggerimenti del produttore e seguire i consigli di un esperto.

La galanga, dove si compra? Si trova in farmacia, in erboristeria oppure in e-commerce affidabili come per esempio Amazon.

Galanga: Controindicazioni ed effetti collaterali

Gravidanza

L’uso della galanga come integratore è sicuro, ma potrebbe portare con sé alcuni effetti collaterali legati a situazioni particolari o a casi di sovradosaggio.

Dal punto di vista digestivo, è importante prestare attenzione alle quantità consumate poiché un eccessivo consumo potrebbe portare a disturbi gastrointestinali, come nausea, diarrea o bruciore di stomaco.

Un altro aspetto da considerare riguarda le possibili interazioni con farmaci e in particolare i famarci anticoagulanti.

Per quanto riguarda il sistema cardiovascolare, il sovra dosaggio potrebbe avere un impatto sulla pressione sanguigna o sulla frequenza cardiaca.

È importante sottolineare che la galanga non è raccomandata per le donne in gravidanza o in fase di allattamento poiché non sono disponibili dati sufficienti sulla sua sicurezza in queste fasi della vita.

In ultimo, le persone con allergie note allo zenzero o altre piante della famiglia dello zenzero (Zingiberaceae) potrebbero essere sensibili alla galanga e dovrebbero evitarne l’uso.