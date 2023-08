Frosinone-Napoli 1-3, Rudi Garcia: “Squadra affamato. Osimhen devastante. Cajuste sfortunato”

Al termine della partita vinta 3-1 dal Napoli sul Frosinone, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza postpartita. Le parole del tecnico.

Buona la prima per Rudi Garcia col Napoli che esordiva a Frosinone. C’era il ritorno in Serie A per Rudi Garcia in una trasferta che non si è rivelata così facile. Il Napoli ha iniziato in svantaggio dopo un errore di Cajuste che ha costato il fallo da rigore alla squadra di Eusebio Di Francesco.

Rudi Garcia ha ammesso di non aver sostituito Cajuste per quel fallo ma perché era già ammonito. Lo svedese non ha impattato benissimo nel campionato con degli errori talvolta anche grossolani. Niente da divere invece su Zielinski ma soprattutto su Osimhen che ha fatto un super partitone, con una super doppietta.

La squadra era affamata e nessuno si è abbattuto, dopo lo svantaggio. Ha cercato in tutti i modi di trovare prima il pareggio e poi il vantaggio. Di Lorenzo, invece, sempre insostituibile. Bisognerà lavorare molto anche per ritrovare la giusta forma.

Inizia subito con un ammonizione l’avventura di Rudi Garcia. Il tecnico ci scherza su dicendo che è un regalo di bentornato in Italia.