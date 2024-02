Frosinone-Milan 2-3, Voti, pagelle e analisi, Jovic regala 3 punti preziosi al Milan

Finisce con un pirotecnico 2-3 l’anticipo di Sabato delle ore 18.00, tra Frosinone e Milan. Rossoneri in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Giroud, su assist di Leao. I ciociari non si arrendono e pareggiano con Soulé, il quale trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa Mazzitelli sfrutta un’incertezza di Maignan e realizza il 2-1 momentaneo. I rossoneri non si arrendono e ribaltano la partita grazie ai gol di Gabbia e Jovic, il quale firma il definitivo 2-3.

Top 3 Frosinone:

Soulé 7 Dal dischetto è glaciale e mostra sempre le sue qualità. L’unico suo errore vede nascere il gol di Giroud, ma questo non macchina la sua prestazione. Il Frosinone deve goderselo e forse la Juventus potrebbe aver trovato un futuro Campione.

Mazzitelli 7 Mostra tutto il meglio del suo repertorio. Ci mette fisicità, qualità e bravura negli inserimenti. Sfruttando un’indecisione di Maignan porta in vantaggio, momentaneamente il Frosinone.

Barrenechea 6,5 Anche lui, esattamente come Mazzitelli, gioca una grandissima partita. Per gran parte del match, il centrocampo dei ciociari domina quello rossonero.

Flop 3 Frosinone:

Gelli 5,5 Non gioca una grande partite. Appare spesso e volentieri in difficoltà, quando i calciatori del Milan entrano in area di rigore.

Romagnoli 5 Peggiore in campo degli uomini di Di Francesco. Perde nettamente il duello aereo con Giroud, in occasione del primo gol e nella ripresa partecipa alla frittata difensiva, che permette a Jovic di ribaltare il risultato.

Kaio Jorge 5,5 Appare poco ispirato in campo. Sembra quasi un corpo estraneo rispetto al resto dei compagni. Viene annullato da Gabbia.

Top 3 Milan:

Giroud 7,5 Grande partita per l’ex Chelsea. Non solo realizza l’11° gol del suo campionato, ma fornisce anche il suo assist numero 8, in occasione del gol di Gabbia. Nonostante abbia quasi 38 anni, si conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione.

Gabbia 7,5 Complessivamente, forse il migliore in campo. Sempre attento e concentrato in difesa, riesce a segnare di testa il gol del momentaneo 2-2. L’esperienza in Spagna, ad oggi, sembra essere stata molto prolifica.

Jovic 7 Ancora una volta entra dalla panchina e cambia le sorti del Milan. Sfrutta un rimpallo e da vero bomber manda la palla in rete.

Flop 3 Milan:

Maignan 5 Non è per nulla reattivo sulla conclusione di Mazzitelli. Ultimamente non sembra il solito Maignan, appre troppo spesso distratto e disorientato.

Reijnders 5,5 Oggi molto male, non gli riesce nemmeno il compitino. Perde una quantità industriale di palloni e appare molto stanco. La squalifica che sconterà con il Napoli potrebbe aiutarlo dal punto di vista fisico.

Loftus-Cheek 5,5 Ci mette il fisico, ma non mostra la stessa prestazione messa in campo contro l’Udinese e il Bologna. Anche lui perde molti palloni sanguinosi.

Il Frosinone gioca una grande partita, ma non riesce a portare a casa i 3 punti, a causa di alcuni gravi errori difensivi. Il Milan continua a palesare i limiti della fase difensiva, ma in compenso le qualità dei singoli lo tengono sempre in piedi. Questi sono 3 punti vitali per la lotta Champions League.