Frosinone-Juventus dove vedere il match valido per la 17ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 23 dicembre alle ore 12:30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Frosinone-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Frosinone-Juventus, 17° giornata di Serie A 2023/24.

Frosinone-Juventus. Una battuta d’arresto per i bianconeri nell’ultima trasferta disputata a Marassi contro il Genoa. Nonostante fosse andata in vantaggio la formazione bianconera si è fatta riprendere ad inizio della ripresa.

Una prestazione come quella dell’ultima sfida ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso bianconero. Dubbi sono stati espressi sull’espressione del gioco, sulla difficoltà ad emergere da una situazione di crisi. Dopo il pareggio, nonostante si fossero procurati delle occasioni da goal, non hanno dimostrato quella ferocia e volontà di ottenere la vittoria.

Frosinone-Juventus. Ha sprecato un’occasione per poter mettere pressione all’Inter impegnata la domenica sera contro la Lazio.

Il tecnico bianconero ha tenuto a sottolineare come la squadra debba maturare una maggiore cattiveria sottoporta, una maggiore caparbietà nel prendere il risultato pieno. Sono caratteristiche che devono essere costruite con il tempo, fondamentali per poter vincere sia in Italia che in Europa.

La lucidità e la capacità di sbagliare meno sono caratteristiche importanti. Di fronte avranno un Frosinone che è reduce da una sconfitta con il Lecce ed ha bisogno di punti per evitare di vedere da troppo vicino la zona retrocessione.

Dove vedere Frosinone-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 23 Dicembre

23 Dicembre Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Frosinone-Juventus match della 17ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Frosinone-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Frosinone-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Frosinone-Juventus è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Frosinone Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Frosinone-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Frosinone-Juventus, le ultimissime

Di Francesco schiererà la sua formazione con un 4-3-3 piuttosto propositivo e per nulla difensivo. In porta Turati, linea a quattro difensiva composta da Lirola, Monterisi, Romagnoli e Oyono. A centrocampo Brescianini, Barrenechea, Gelli, con in avanti Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic.

Allegri schiererà, a sua volta, il classico 3-5-2 con in avanti il duo formato da Chiesa e Vlahovic. In porta Szczesny, difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulle fasce spazio per Cambiaso e Kostic, mentre al centro agiranno McKennie, Locatelli e Rabiot.

Frosinone-Juventus, le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri