Frosinone-Juventus 1-2, dichiarazioni post-partita, Allegri “Oggi vincere non era semplice, molto contento per Vlahovic e Yldiz.

La Juventus passa anche a Frosinone dopo essersi fatta rimontare nella ripresa dal gol di Baez, a deciderla è Dusan Vlahovic che torna al gol in campionato dopo quasi un mese di digiuno e riporta i bianconeri a -1 dall’Inter.

Max Allegri- StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “La squadra ha fatto una buona partita. Bisogna dire che qui aveva vinto solamente il Napoli e che questa squadra può contare su un ambiente magico, dove quando vivi questo tipo di annate le cose funzionano sempre bene e quindi non era semplice. Nel primo tempo abbiamo fatto bene spingendo e creando molto, ma abbiamo mancato di concretezza, poi è normale che se non si finalizza nel secondo tempo cali e gli altri prendono fiducia. Bisogna continuare a lavorare però resto molto contento per le prove di Vlahovic e Yldiz e per tutta la squadra che è un gruppo straordinario.”



Il tecnico ha poi continuato su Yldiz: “Yldiz è giovane ha tanto entusiasmo cosa che serve in questo determinato tipo di partite. Possiamo contare su tanti profili giovani come Iling che è entrato, Weah ha recuperato molto bene, lo stesso Nicolussi è entrato facendo molto bene. Bisogna continuare su questo spirito per fare bene in tutte le gare.”



Sull’obiettivo “Diciamo che abbiamo superato la quota dei 38, siamo a 40 e mancano ancora 2 partite. Ora passiamo un buon natale e poi bisognarà preparare la gara con la Roma che sarà complicatissima.”

Sulle sostituzioni: “Nel secondo tempo ho fatto delle scelte perché Locatelli aveva preso un colpo e ho messo dentro Nicolussi. Iling ha preso il posto di Kostic e poi ad un certo punto Yldiz aveva speso tanto ed ho deciso di toglierli tutti e tre insieme.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Vlahovic: “L’ingresso dalla panchina, più che stimolato, lo ha rasserenato perchè comunque Dusan nonostante le tre partite dove aveva fatto molto bene era stato criticato, quindi credo che oggi avesse bisogno di rasserenarsi un po’ perché era una partita dove ci poteva dare una mano e nel secondo tempo l’ha fatto. Lui è un ragazzo molto intelligente, sa dove deve crescere anche sotto l’aspetto dell’equilibrio mentale perché se fa gol è bravo, mentre se non fa gol e fa solo buone partite non è più bravo.”