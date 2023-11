Video Gol Highlights Frosinone – Empoli 2–1 e Sintesi 06-11-2023

Video Gol e Highlights di Frosinone – Empoli 2-1 , 11° giornata Serie A 2023/24: Cuni e Ibrahimovic per i padroni di casa, inutile la rete della bandiera di Caputo

Vittoria preziosa e meritata per i padroni di casa. Un primo tempo in cui gli ospiti si fanno preferire, ma nella ripresa i ciociari legittimano questa vittoria. Nel finale avrebbero vanificato tutto, ma il fuorigioco annulla un’altra rete agli ospiti.

Frosinone che sale a quota 15 punti dopo due sconfitte consecutive, mentre gli ospiti rimangono a quota 7 e sono in zona retrocessione.

Frosinone-Empoli, 11° giornata di Serie A

Sintesi di Frosinone – Empoli 2-1 :

Partita che inizia subito in maniera vibrante. Al secondo minuto ospiti pericolosi, in quanto Cancelllieri si libera al limite dell’area e calcia sul primo palo. Sfortuna vuole che la palla termini sulla traversa!

Sei minuti più tardi questa volta è Gyasi che non trova l’impatto con la palla davanti al portiere dopo una bella azione sulla sinistra di Cancellieri.

Al quarto d’ora, ancora ospiti vicino alla marcatura. Caputo riceve un pallone sulla trequarti, lo passa a Gyasi. L’ex giocatore dello Spezia entra in area di rigore, calcia la sfera sul secondo palo, ma trova l’opposizione di un difensore gialloblu.

A metà della prima frazione c’è una rete annullata ai padroni di casa. Al primo tentativo la squadra laziale stava per segnare. Ibrahimovic recupera un pallone ai danni di Ismajli. La palla finisce quindi dalle parti di Cuni, il quale batte Berisha. L’arbitro dopo il consulto con il VAR annulla la rete per fuorigioco.

Due minuti più tardi gialloblu che si propongono con Soulè che serve Lirola, il quale passa a sua volta la sfera a Cuni. L’albanese colpisce ad un tocco, mandando però la sfera alta sopra la traversa.

Alla mezz’ora Ibrahimovic si sposta la sfera sul sinistro, calcia a giro trovando la deviazione di Fazzini in corner.

Non succede più nulla nel primo tempo che finisce a reti bianche.

Ripresa che vede la formazione di casa attaccare e rendersi più pericolosa. Un cambio di passo netto rispetto alla prima frazione!

Al dodicesimo minuto di gioco Mazzitelli, servito bene da Soulé, calcia da fuori area d’interno e colpisce il palo!

VANTAGGIO DEL FROSINONE! Ibrahimovic batte rapidamente un corner, scambia con Reinier e crossa sul primo palo per Cuni. L’attaccante albanese anticipa tutti e di tacco batte un non attento Berisha!

Laziali sulle ali dell’entusiamo che creano un’altra occasione da goal. Un tentativo da fuori di controbalzo di Marchizza, con pallone che viene deviato da Luperto in corner.

A metà della ripresa un altro palo colpito questa volta dai padroni di casa. Mazzitelli, in un’azione fotocopia rispetto a quella prima della rete, servito da Soulé, calcia di prima intenzione e colpisce il legno.

Lo stesso capitano dei laziali si ripete due minuti dopo, ma non trova la porta con una conclusione per centimetri!

Poi Ibrahimovic prova una conclusione, dopo aver combinato con Renier, dal limite dell’area, ma viene deviata da Grassi e finisce tra le braccia di Berisha.

RADDOPPIO DEL FROSINONE! Reinier imbecca Marchizza, il quale di tacco trova l’inserimento di Ibrahimovic. Il diciasettenne calcia di prima intenzione mandando la sfera sotto la traversa!

RETE DELL’EMPOLI! A quattro minuti dal termine accorciano le distanze gli ospiti! Cambiaghi rientra sul destro e crossa al centro dove trova Caputo, il quale prende il tempo ad Okoli ed insacca!

Dopo una rete annullata agli ospiti, altra occasione per i toscani sui piedi di Kovalenko, il quale non trova la sfera dopo aver ricevuto un assist in area da Ranocchia!

L’arbitro dice che può bastare così, con i laziali che vincono una sfida importante per la lotta salvezza!

Highlights e Video Gol di Frosinone-Empoli 2–1 :

Tabellino di Frosinone-Empoli 2–1 :

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier (83′ st Brescianini), Soulé (88′ st Oyono), Ibrahimovic (80′ st Caso), Cuni (0′ st Kaio Jorge). All: Di Francesco.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (77′ st Cacace); Marin (62′ st Ranocchia), Grassi (77′ st Kovalenko), Fazzini; Cancellieri (70′ st Tommaso Baldanzi), Gyasi (62′ st Cambiaghi); Caputo. All: Andreazzoli

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 58′ st Cuni (F), 74′ st Ibrahimovic (F), 86′ st Caputo (E)

Assist: 58′ st Ibrahimovic, 74′ st Marchizza (F), 86′ st Cambiaghi (E)

Ammoniti: Barrenechea (F), Lirola (F), Reinier (F), Gyasi (E), Ranocchia (E)

Espulsioni: