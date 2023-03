Friburgo-Juventus, Allegri: “Domani partita diversa dall’andata, Chiesa e Di Maria partiranno dalla panchina.”

La Juventus di Max Allegri è pronta ad affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Europa League in programma domani allo stadio “Europa-Park” di Friburgo. I bianconeri si presenteranno in Germania forti del vantaggio dell’andata dopo l’1-0 siglato da Di Maria all’Allianz Stadium.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i tedeschi, iniziando come da consuetudine sulla gara da aspettarsi domani “Domani avremo diverse difficoltà a giocare questa partita, loro faranno una gara diversa in casa rispetto a quella dell’andata. Domani dobbiamo fare gol e fare una partita di grande ordine, non dobbiamo pensare di preservare l’1-0.”

Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sulle condizioni di Chiesa e Di Maria “Difficilmente giocheranno dal primo minuto, li abbiamo recuperati solo stamattina e potranno essere utili a partita in corso, soprattutto Chiesa che sembrava quello messo peggio, ma ha fatto un ottimo allenamento e sarà dunque a disposizione per domani. Di Maria, invece, si è fermato dopo la partita con il Friburgo e ha dovuto saltare molti allenamenti, stamattina si è allenato bene ma non vuol dire che abbia molti minuti nelle gambe. Non voglio correre il rischio di perderlo per mesi come a settembre”

Sul momento straordinario del calcio italiano “Ma io credo che in tutte le cose ci voglia equilibro, perché in Italia si passa a dire che un giocatore è da pallone d’oro per poi dire che è scarso. Quest’anno stiamo riuscendo a fare dei risultati molto importanti e questo vuol dire che ci sono degli allenatori e dei dirigenti molto validi. Domani ci sarà la possibilità di andare avanti sia per noi che per Roma, Lazio e Fiorentina, questo però non vuol dire che i problemi del nostro calcio siano risolti, perché ci sono degli anni che si incastrano dei sorteggi e altri in cui vanno meno bene, ma i problemi del nostro calcio sono altri e nessuno li vuole risolvere.”

Sulla potenziale vittoria dell’Europa League “Noi facciamo un passo alla volta, domani cerchiamo di passare il turno, arrivare a giocare i quarti di finale per poi pensare al Derby d’Italia. Andare avanti in Europa League serve per arricchire il calendario, così ci alleniamo di più, giochiamo di più e siamo più contenti.”