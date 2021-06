Formula Uno, risultati qualifiche GP Stiria 2021

Max Verstappen conquista la pole position al GP di Stiria 2021, davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Male la Ferrari: settimo e dodicesimo posto per Leclerc e Sainz.

Max Verstappen sempre più padrone del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha conquistato la pole position, terza stagionale, sul circuito del Red Bull Ring nel GP di Stiria, in Austria. Pole position che vale doppio, dacché ribadisce la superiorità della Red Bull rispetto a una Mercedes che, mai come quest’anno, si vede minacciata nella sua leadership.

Verstappen, con un tempo di 1:03.841 ha preceduto sulla griglia di partenza Bottas, secondo a 194 millesimi di distanza, ma che verrà penalizzato di tre posizioni per aver effettuato un testacoda in pit lane durante le prove libere di ieri, ed Hamilton a poco più di due decimi (+0.226), ma che scatterà dalla prima fila. La seconda fila verrà dunque aperta da Lando Norris, che su Mclaren ha fatto registrare il quarto tempo a 280 millesimi di distanza dal leader.

Passo indietro per le Ferrari, che portano il solo Leclerc in Q3, dopo aver visto uscire di scena Sainz, che scatterà soltanto dalla dodicesima posizione con un crono di 1:04.799, sei decimi più lento di Perez, primo nella seconda sessione di qualifiche. Lecrerc è solo settimo, dopo aver faticato parecchio per entrare in Q3, ed essersi fermato ad un tempo di 1:04.472. sei decimi più lento del poleman. Domani Verstappen parte con i favori del pronostico, ma occhio ad Hamilton, che in gara ha dimostrato di sapersi esaltare e vorrà rosicchiare terreno in ottica classifica.

