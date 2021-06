Formula Uno, GP Stiria 2021: le dichiarazioni dei primi tre classificati

Le dichiarazioni di Max Verstappen, Lewis Hamilton e Valteri Bottas, primi tre classificati al GP di Stiria 2021.

Chi fermerà Max Verstappen? Questa la domanda che serpeggia tra tutti gli appassionati di Formula Uno dopo che il fuoriclasse olandese ha messo a segno, sul Red Bull circuit nel GP di Stiria, la quarta vittoria stagionale, seconda consecutiva.

Max ha preceduto sul traguardo le Mercedes di Hamilton e Bottas, legittimando la supremazia mostrata ieri in qualifica e durante tutto il weekend. Una superiorità che traspare anche dalle dichiarazioni dello stesso Verstappen, il quale sembra prendere sempre più consapevolezza del potenziale della macchina:

““Fin da subito ho sentito un buon bilanciamento e abbiamo potuto gestire le gomme sin dalla partenza. Tutto ha funzionato alla perfezione. Se possiamo migliorarci ancora? Vedremo in gara quello che si potrà fare. Di certo, dobbiamo continuare a spingere. Sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro”.

Di umore totalmente opposto Lewis Hamilton, che altro non può se non riconoscere la superiorità di chi lo ha battuto: “Oggi ho fatto una gara praticamente in solitaria. Ho provato a tenere il passo di Max, ma le Red Bull vanno troppo forte per noi attualmente. Cerco di non preoccuparmi, ma loro sono semplicemente più veloci. Io non è che posso fare molto, cerco di fare il mio lavoro. Dobbiamo migliorare le prestazioni della macchina intervenendo non so dove. Dobbiamo recuperare il terreno che abbiamo perduto”.

Chiude il podio Valteri Bottas: “Questo è il miglior risultato possibile. Ho superato almeno una Red Bull (Perez ndr) e limitato i danni in classifica costruttori. Puntiamo a fare meglio già dalla prossima settimana”.

Migliori Bookmakers AAMS