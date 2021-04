Svelato sul sito ufficiale della Formula 1 la nuova conformazione del tracciato di Albert Park in Australia, terzultimo appuntamento stagionale.

Proseguono le novità per la stagione in corso di Formula 1; dal sito ufficiale viene mostrato come cambierà il circuito “Albert Park” di Melburne in Australia. Si tornerà nel paese Oceanico nel week-end fra il 18 e il 21 novembre 2021, come terz’ultimo appuntamento stagionale prima del finale in medio oriente (GP di Jeddah e di Abu Dhabi). Un ritorno importane per tutti gli appassionati, in quanto Albert Park è uno degli appuntamenti fissi dal 1996 anno in cui si sostituì al circuito di Adelaide. Nel 2020, come tutti ricordiamo, la gara non si disputò a causa della pandemia di Covid-19, che costrinse la FIA ad una revisione dell’intero calendario.

Ecco come si presenterebbe il tracciato, dopo i lavori di restaurazione. (fonte: https://www.formula1.com/en.html)

Come si può osservare, rispetto alla configurazione originale del tracciato sono state modificate ben 7 curve, ma ciò che più risalta all’occhio è la rimozione della chicane fra la curva 9 e la curva 10, con l’aggiunta di un nuovo rettilineo e di una (probabile) quarta zona DRS per l’aumento della spettacolarità in pista. La curva 1 viene ampliata di 2,5 metri, la curva 3 di 4 metri; per quanto riguarda invece la curva 6 c’è un ampliamento di circa 7,5 metri, permettendo alle monoposto di raggiungere una velocità di circa 219 km/h (circa 70 km/h in più rispetto al passato).

Secondo i calcoli effettuati presso i simulatori, la nuova conformazione del tracciato permetterebbe ai piloti di percorrere la pista in 1’15” rispetto al tempo di 1’21’‘ degli anni precedenti, rendendo il circuito australiano più veloce di 5 secondi, con una lunghezza complessiva di 5.280 metri.

