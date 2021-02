Formazioni ufficiali di Hellas Verona – Juventus 27-02-2021

Formazioni ufficiali di Hellas Verona – Juventus: per la sfida contro i veneti di Juric, il tecnico dei bianconeri ha uomini contati ma accanto a Ronaldo ci sarà ancora il giovane svedese.

Spetterà di nuovo a Kulusevski, sabato sera in trasferta a Verona, giocare titolare e interpretare il ruolo di spalla di Cristiano Ronaldo. Un ruolo che alcune volte gli è calzato più a pennello, altre meno (Porto).

Dietro alla coppia di attaccanti agirà Ramsey con Chiesa e Bernardeschi sulle fasce, mentre Bentancur e Rabiot agiranno in mediana.

In difesa linea a 3 con Demiral, De Ligt e Alex Sandro.

In porta torna titolare Szczesny, dopo che Buffon aveva giocato lunedì sera contro il Crotone.

ASSENTI: Danilo è out per squalifica, mentre la lista degli infortunati è lunga: Cuadrado, Arthur, Morata (problemi legati al citomegalovirus),

Dybala, Chiellini e Bonucci.

Formazioni Ufficiali di Verona Juventus:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata

Pillole e statistiche di Verona Juventus:

Il Verona ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato,

dopo una serie di tre sconfitte di fila; in Serie A non arriva ad almeno tre gare di fila senza sconfitte contro i bianconeri

dagli anni 80 (4: 2V, 2N).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27 – nel periodo

la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheet in Serie A.

La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 (4V, 5N).

Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che ha segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore, la Juventus è quella che,

dopo Sampdoria e Napoli, ne ha subiti meno in percentuale da fuori area (5%, uno su 19).

La Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno)

ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.

Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette) –

l’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.

