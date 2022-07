Fondo USA Cerberus in trattativa per l’acquisto della Sampdoria

Serie A, Sampdoria in vendita. Si fanno avanti i fondi americani Cerberus e Redstone. Offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-40 milioni, per un valore complessivo del club di circa 400.

La Sampdoria sembra finalmente aver trovato degli acquirenti affidabili. Massimo Ferrero, attuale proprietario del club, sta cercando di venderne le quote dopo essersi dimesso dalla carica di presidente lo scorso 6 dicembre. Due pretendenti si sono fatti avanti dagli USA. In particolare, si tratta dei fondi di investimento Redstone Capital e Cerberus Capital, quest’ultima in possesso di partecipazioni in alcuni istituti di credito italiani, quali Unipol e Bper.

Ferrero, che già nel 2019 era entrato in trattativa con l’ex bandiera blucerchiata Gianluca Vialli, per la cessione del club, è pronto ad imbastire un nuovo tavolo sulla base di un’offerta da 35-40 milioni di euro.

Tanto sarebbero disposti ad investire i due fondi statunitensi per rilevare l’intero pacchetto azionario del club blucerchiato, il cui valore complessivo, informano i colleghi di Calciomercato.com viene stimato intorno ai 400 milioni, tenendo conto della salute finanziaria del club, della sua redditività, del patrimonio immobiliare e del suo appeal, a livello sportivo quanto commerciale.

Sebbene la cifra necessiti di conferme ufficiali, e nessuna offerta sia stata presentata ancora sul tavolo della dirigenza ligure, diverse testate riportano un interesse concreto da parte di Redstone e Cerberus. Interesse che porterebbe la nuova proprietà ad investire i propri capitali durante la prossima campagna acquisti invernale.

La Samp, giunta quindicesima nell’ultimo campionato di A, si sta muovendo bene in questa sessione estiva. (Ri)preso Leverbe dal Pisa, la società ligure lavora all’acquisto del centrocampista Grassi. Mister Giampaolo avrà dunque a disposizione una rosa competitiva per iniziare il prossimo campionato, in attesa di capire quale sarà il futuro del club.