Fondo arabo Investcorp tratta l’acquisto del Milan da Elliott per 1 miliardo

Milan, Elliott si prepara alla cessione del club. Per l’Equipe, il fondo d’investimento Investcorp (37,5 miliardi in azioni), sarebbe pronto ad acquistare la squadra rossonera.

Il Milan è in vendita: secondo l’autorevole “L’Equipe” il fondo Elliott, gestito da Paul Singer e proprietario sia del “Diavolo” che del Lille, sarebbe in trattativa con Investcorp, per la cessione di entrambi i club.

Investcorp, gruppo d’investimento che detiente 37,5 miliardi in azioni. La società, con sede in Bahrein, opera in diversi settori: private equity, gestione del credito, real estate, dunque il settore immobiliare. Secondo il quotidiano francese, Investcorp avrebbe già intrapreso i primi contatti con Elliott, e la cessione del Milan potrebbe essere finalizzata entro il termine della presente stagione sportiva.

Il fondo Investcorp, nato nel 1982, fa capo a Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, ex membro dell’areonautica dell’Oman, oggi affermato business man, a capo della Banca Sohar e, in passato, anche della Banca Nazionale dell’Oman.

Come si legge sul sito ufficiale, Investcorp è “Leader mondiale nella gestione di investimenti alternativi”, un’attività che, come afferma Alardhi: “È prosperata dal 1982, anno della sua fondazione, grazie alla fiducia che ha guadagnato dai propri stakeholdersi”.

Un fondo ambizioso che, per bocca del proprio direttore esecutivo, vuole raggiungere il miliardo di assett (in dollari) nel medio termine: “Mentre ci espandiamo, continuiamo ad impegnarci per costruire su quella fiducia, applicando il nostro provato e disciplinato metodo di investimento, attraverso classi di asset, e zone geografiche diverse, come un’unica firma globale”.

Milan-Investcorp: i dettagli dell’offerta

Da quanto fa emergere “L’Equipe”, Investcorp sarebbe disposta ad investire un miliardo di dollari per rilevare le quote di Elliott e, dunque, la proprietà della squadra rossonera. La trattativa è in nuce, ma nelle prossime settimane se ne potrebbe capire di più.