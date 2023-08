Follieri offre 840 milioni ai Friedkin per acquistare la Roma

AS Roma: Raffaello Follieri pronto a rilevare la società giallorossa, offerta da 840 milioni comunicata all’attuale proprietà dei Friedkin

A poco meno di 24 ore dell’inizio del campionato giallorosso, in casa Roma si torna a parlare di una possibile cessione della società da parte dei Friedkin. Questa volta a gettare l’amo è stato il noto imprenditore immobiliare Raffaello Follieri, il quale avrebbe resa pubblica l’offerta presentata alla proprietà americana attraverso una lettera sottoscritta dal proprio legale, Mattia Romano.

Questo il comunicato reso noto dallo stesso legale “Con la presente, desidero informarvi che ho ricevuto l’incarico da parte di Mr. Raffaello Follieri (attualmente all’estero) di procedere con la trasmissione tramite posta elettronica certificata dell’offerta di acquisto per la AS Roma, che egli aveva precedentemente inviato (possibilmente senza ricevuta di consegna, a causa dell’invio tramite un provider estero non appartenente all’Unione Europea). L’offerta di acquisto, ammontante a 840 milioni di euro, è accompagnata da una dettagliata road map delle procedure da seguire per completare con successo l’intero processo. Il team designato da Mr. Follieri è in attesa di un eventuale riscontro al fine di pianificare e attuare, nei tempi specificati nell’offerta, tutte le azioni necessarie per il definitivo acquisizione della partecipazione societaria.”

Difficile pensare che i Friedkin possano attuare un passaggio di mano nel breve periodo, soprattutto con il tema stadio ancora da mettere a punto, fatto sta che la volontà dell’imprenditore italiano sembra essere ormai ben delineata e non è da escludere che quest’ultimo possa calcare ancora di più la mano in futuro per acquisire la proprietà giallorossa.