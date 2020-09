Fiorentina-Torino Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-9-2020

Fiorentina e Torino si sfideranno nell’anticipo della 1° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbio Chiesa e esordio per Bonaventura per Iachini, mentre Giampaolo proverà a recuperare Ansaldi e Verdi. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Aprire le danze non è mai semplice, è un dovere di cui andare fieri. Ma bisogna essere orgogliosi soprattutto per la propria storia e determinati a dimostrare che quest’anno può essere quello giusto per la media alta borghesia del calcio italiano per conquistare grandi obiettivi, il primo dei quali mettere il bastone tra le ruote delle big.

E’ tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Torino, valida per l’anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A, di fatto la partita inaugurale della nuova stagione.

Dovrà essere il campionato della svolta per i toscani, che hanno investito tantissimi soldi sul mercato in questo 2020. Non è un segreto che conquistare solo la salvezza sarebbe troppo poco per i viola, che aspirano ad un posto nel calcio che conta.

E’ proprio lì dove vogliono tornare i granata, che hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione quest’estate, cambiando allenatore e apportando clamoroso modifiche in una rosa che era da ormai più di un lustro costruita per un certo tipo di gioco. Le ambizioni sono grandi, ma il segreto dovrà essere cercare di rimanere attaccati alla realtà.

Ultime sulle formazioni di Fiorentina-Torino:

Qualche ballottaggio per Beppe Iachini, che dovrà fare a meno di metà centrocampo, visto che non potrà contare sul malato di Coronavirus Pulgar, l’indisponibile Chiesa e lo squalificato neo acquisto Amrabat. In mediana, quindi, giocheranno Duncan e Castrovilli, con Lirola e il ritornato Biraghi, mentre Bonaventura agirà alle spalle di Ribery e uno tra Kouame e Cutrone, con buona pace di Vlahovic, che partirà sicuramente dalla panchina. In difesa ci sarà il trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski.

Non ci saranno i lungodegenti Lyanco, Baselli e il neo acquisto Rodriguez per il nuovo tecnico Marco Giampaolo, che proverà a recuperare Ansaldi e Verdi, leggermente acciaccati nel suo nuovo 4-3-1-2. In caso di assenza del terzino, sarà Vojvoda più di Bremer, al centro di trattative di mercato, a completare la difesa con Izzo, titolarissimo nonostante il sempre più vicino addio, Nkoulou e il nuovo acquisto Murru, a protezione di Sirigu a porta. In caso di dipartita del trequartista, sarà Berenguer a completare il rombo a centrocampo con Meitè, Rincon e il nuovo acquisto Linetty, con buona pace per Lukic, che partirà dalla panchina. In attacco spazio alla coppia formata da Belotti e Zaza.

Probabili formazioni Fiorentina-Torino:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Duncan, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Ansaldi, Izzo, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti, Zaza.

Come vedere Fiorentina-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Fiorentina Torino, anticipo della 1° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Fiorentina Torino in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Fiorentina-Torino:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Fiorentina-Torino:

Sono 145 i precedenti totali tra Fiorentina e Torino, con bilancio solo leggermente a favore dei granata con 49 vittorie, 48 pareggi e 48 sconfitte, di cui 48 vittorie, 48 pareggi e 46 sconfitte in 142 partite di Serie A, ma il computo delle reti vede sorridere i toscani con 189 gol fatti e 184 gol subiti.

Però, nelle 73 sfide disputate a Firenze i toscani conducono i giochi con 34 vittorie, 29 pareggi e 10 sconfitte, di cui 33 vittorie, 29 pareggi e 9 sconfitte in 71 partite di campionato.

