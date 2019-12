Dove vedere Fiorentina-Roma in Diretta Tv e Streaming Live 17° giornata Serie A 20-12-2019

Fiorentina-Roma è l’anticipo che apre la 17° giornata di Serie A venerdì 20 dicembre alle ore 20:45. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ed in diretta streaming live utilizzando il servizio Sky Go.

La Fiorentina di Montella è reduce da un pareggio in casa ottenuto contro l’Inter in pieno recupero grazie alla rete di Vlahovic. Un punto guadagnato dopo un lunga striscia di sconfitte, che possono risollevare il morale di una squadra un po’ dimessa. Bisogna riprendere le posizioni che le spettano, avvicinarsi alla zona Europa.

Certo non sarà facile, dato che di fronte avranno una squadra che è reduce da una serie di risultati utili consecutivi. Nelle ultime quattro sfide ha colto tre successi ed un pareggio. L’ultima sconfitta dei giallorossi risale al 10 novembre con un 2-0 subito in trasferta a Parma.

Il loro momento è positivo, avranno l’Europa League da onorare nella seconda fase. Fonseca è contento dell’applicazione della squadra, dei miglioramenti in campo. Il gioco offensivo, con molto pressing, elevato fin sulla trequarti è un’ arma molto importante. Certo si dovrà sfruttare quando serve, per non sprecare energie preziose. Il cammino è ancora lungo con il doppio impegno nella seconda parte della stagione.

Appuntamento allo stadio Artemio Franchi per venerdì 20 dicembre alle ore 20,45.

Come vedere Fiorentina-Roma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Fiorentina-Roma, anticipo della 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare la partita in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 7,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Fiorentina-Roma

Per ben 172 giallorossi e viola si sono affrontati nella loro storia. 163 di questi precedenti si sono giocati nel massimo campionato, 2 in Europa League, 1 in Supercoppa, 6 in Coppa Italia. Bilancio decisamente in equilibrio finora, con la Roma in leggero vantaggio con 57 vittorie, la Viola dietro con 54 vittorie e in totale 61 pareggi. Considerando però solo le partite giocare in casa della Fiorentina, i capitolini hanno vinto 16 volte, contro i 33 pareggi e le 37 vittorie dei padroni di casa.

La Roma ha vinto nove delle ultime 15 partite con la Fiorentina in Serie A, anche se nell’ultima sfida, giocata all’Olimpico il 3 aprile 2019, i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 a domicilio, grazie alle reti di Zaniolo e Perotti, mentre per i viola sono andati a segno Pezzella e Gerson. Nell’ultima gara giocata al Franchi invece la Roma ha perso in maniera eclatante per 7-1 il 30 gennaio 2019. Erano i quarti di finale della Coppa Italia della scorsa stagione, risultato maturato grazie ad una tripletta di Chiesa, alla doppietta di Simeone e alle reti di Muriel e Benassi.

Il pronostico della sfida vede un X2 condito da Goal.

Probabili Formazioni Fiorentina-Roma

Nella Fiorentina di Montella è uno solo il ballottaggio, Badelj e Benassi si giocano il posto da titolare nel centrocampo. In avanti spazio a Chiesa e Vlahovic, mentre sulla zona del centrocampo Lirola sulla destra e Dalbert sulla sinistra, con i tre centrali che saranno Pulgar, Badelj e Castrovilli. In difesa davanti a Dragowski spazio per Milenkovic, Pezzella e Caceres.

La Roma di Fonseca si schiererà con un 4-2-3-1. In porta Pau Lopez, difesa a quattro composta da Spinazzola e Kolarov sulle zone esterne, mentre i due centrali saranno Cetin e Mancini. A centrocampo i due mediani saranno Diawara e Veretout, mentre i trequartisti saranno Zaniolo, Pellegrini e Perotti. Unica punta, come di consueto, Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

©RIPRODUZIONE RISERVATA