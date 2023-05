Fiorentina-Roma 2-1, voti e pagelle: “ElSha non basta, micidiale uno-due della Viola”

La Fiorentina batte in rimonta la Roma. Entrambe le squadre hanno optato per un turnover ampio. El Shaarawy la apre, Jovic e Ikonè rimontano.

Le pagelle della Fiorentina

Cerofolini 6,5: Non ha colpe sul gol, ma è protagonista di almeno due parate molto interessanti su tiri di Belotti ed El Shaarawy. Promettente.

Venuti 5,5: Parte con grande voglia, poi si lascia travolgere dalla vitalità di Zalewski e compagni dalle sue parti. (Dal 61′ Dodò 6,5: Entra con rabbia e grande qualità. Con lui la Fiorentina continua a crossare con costanza, ma con maggior precisione).

Martinez Quarta 5: Fatica moltissimo nei primi 45 minuti regalando più volte la sfera agli attaccanti della Roma. La prestazione non è delle migliori. (Dal 46′ Milenkovic 6,5: Disinnesca la Roma in fase offensiva. Prova a lasciarsi alle spalle la prestazione in finale di Coppa Italia tornando ai suoi ritmi abituali).

Igor 6: Sicuro e convinto nella sua prestazione. Abraham e Belotti non lo scalfiscono più di tanto.

Biraghi 5,5: Qualche spunto interessante per provare il cross, ma è spesso impreciso in entrambe le fasi ed è in debito di ossigeno dai tanti impegni. (Dal 46′ Terzic 6,5: Entra anche lui con grande voglia. Ottima spinta e ci mette il suo zampino per il gol del 2-1).

Duncan 5,5: Ci mette molta voglia, ma è un po’ confusionario nelle sue giocate. Meglio in altre occasioni. (Dal 76′ Kouamè 7: Il suo ingresso abbassa totalmente la Roma e lui appare ispirato. Ci mette la sua firma in entrambe le azioni che portano la Viola al gol).

Mandragora 6,5: Con un salto imperioso trova l’assist vincente per l’1-1 di Jovic. Inizia la partita con qualche errore di troppo, poi trova continuità.

Ikonè 6,5: Ha la velocità e i colpi per incidere, ma alcune volte non riesce a creare occasioni pericolose per i compagni. Nonostante ciò, è sempre nel vivo dell’azione e mette in maniera facile facile il gol del sorpasso viola.

Barak 6,5: E’ il più tecnico tra i centrocampisti della Fiorentina e appena aumenta il passo, anche la Viola riesce a trovare idee e sbocchi interessanti.

Saponara 5: Poco ispirato e molto impreciso. Non riesce a superare il muro eretto dai giallorossi e si spegne fin da subito. (Dal 61′ Sottil 5,5: Non incide).

Jovic 6,5: Ha una grande opportunità sotto porta, ma impatta male con l’ausilio della pressione di Llorente. Nonostante ciò, prova spesso la conclusione e ha voglia di segnare. Trova il più facile dei gol sotto porta e mette di mira la finale in Conference.

Vincenzo Italiano 6,5: La prestazione è sufficiente, ma la Fiorentina può fare anche di meglio. La vittoria, invece, è da 8 pieno vista l’importanza. I Viola non hanno mai mollato, mostrano le solite imprecisioni difensive, ma con gioco e voglia di attaccare hanno trovato una rimonta molto importante davanti al proprio pubblico.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Qualche risposta interessante e una partita tutto sommato buona, non può nulla sui gol sotto porta della Fiorentina.

Bove 6: Altra partita in cui deve partire da una posizione non sua, ma alla fine ne esce con una prestazione buona. Pressa, morde le caviglie e ha anche ottimi tempi di inserimento.

Smalling 6: Un tempo incoraggiante dal punto di vista fisico per il difensore inglese. Non ha molti problemi nel marcare Jovic. (Dal 47′ Mancini 6: Nessun errore particolare, amministra la difesa).

Llorente 6,5: Salva un gol su Jovic di estrema importanza, al netto dell’imprecisione dell’attaccante. Partita autoritaria e di buona fattura.

Missori 5,5: Questa volta bisogna evidenziare una sua imprecisione, ovvero la marcatura su Mandragora nel colpo di testa che vale l’assist per l’1-1 della Fiorentina, peccato perché aveva giocato un match ordinato.

Wijnaldum 6: Molta voglia e molti inserimenti, peccato qualche imprecisione di troppo. Ha la palla del raddoppio ma la spreca facendosi anticipare da Cerofolini. (Dal 60′ Cristante 5,5: Ingresso troppo “leggero” del mediano che si lascia sovrastare dai Viola).

Tahirovic 5,5: Non incide. Da mediano prova a dare ritmo alla manovra ma spesso è il primo a non dare mobilità alla squadra.

Zalewski 6: Buona partenza, poi cala alla distanza. Qualche timidezza di troppo nello spingere sulla fascia. (Dall’81’ Abraham SV).

Solbakken 6,5: Intelligente nell’offrire l’assist ad El Shaarawy che a colpo sicuro a messo il pallone in rete, ma nel complesso la sua partita è stata buona. Si mette a disposizione di Belotti e compagni e offre buone idee. (Dal 71′ Ibanez 5: La frittata la fa lui. Troppo molle sul gol di Ikonè, dove liscia anche il pallone che gli arriva ben vicino alle gambe).

El Shaarawy 7: Suo il gol del primo tempo e sono sue anche le occasioni più interessanti dei giallorossi. Imprevedibile e devastante quando riesce a partire palla al piede. Ha l’occasione per la doppietta personale, ma Cerofolini risponde bene. (Dal 46′ Celik 5,5: Non è l’ingresso in campo che voleva Mourinho. Troppe sbavature pagate a caro prezzo).

Belotti 6,5: Il gol non arriva, ma questa volta la prestazione è di quelle importanti. Si sacrifica per la squadra e smista palloni di grande caratura.

Josè Mourinho 6: Tanto turnover e testa già alla finale europea. La Roma gioca una buona partita, ma nel secondo tempo stacca la spina facendosi beffare dalla Fiorentina. L’ammonizione ottenuta, negherà a Mourinho di essere presente durante l’ultimo match della stagione di Serie A.