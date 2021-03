Fiorentina-Roma 1-2, Fonseca: “Bella reazione. Bene Diawara”.

La Roma sbanca l’Artemio Franchi di Firenze e si rilancia per la lotta per il quarto posto. Fonseca soddisfatto nonostante una prestazione non brillante.

Tanto complicata, quanto importante la vittoria della Roma a Firenze contro una buona Fiorentina, capitolata solo dopo un gol allo scadere di Diawara, concesso grazie all’ausilio del VAR.

La Roma non ha mostrato una eccellente forma di se, anzi, per lunghi tratti della partita lo spettro di una prestazione poco brillante e insufficiente per la conquista dei 3 punti era più che vicina.

La Fiorentina si è dimostrata squadra ostile e mai doma ed è riuscita a difendere nella maniera migliore possibile. I giallorossi, nonostante tutto, sono stati bravi a sfruttare i cali di concentrazione degli avversari ed hanno conquistato 3 punti di vitale importanza per la corsa Champions.

Fonseca, in conferenza stampa, elogia l’atteggiamento dei propri ragazzi ricordando come, da situazioni difficili, la Roma sia sempre riuscita a rialzarsi e trovare il risultato.

Le uniche eccezioni sono nei big match in cui l’allenatore ammette che manca qualcosa dal punto di vista caratteriale.

Oggi la Roma ha difeso bene ed è stata concreta nel non dare troppe occasioni agli avversari. La vittoria, secondo Fonseca, da molta serenità e i tre punti sono stati importanti proprio per questa ragione: senza si sarebbero creati processi che avrebbero minato alla tranquillità della squadra che ora, forte del risultato, può gioire.

Sugli scudi Diawara che, secondo il mister, sta crescendo a vista d’occhio dal punto di vista fisico e sarà un validissimo elemento per le partite successive.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS