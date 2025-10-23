Fiorentina – Pioli non si arrende: “Siamo più uniti di quanto si pensi. Ora servono i risultati”

Stefano Pioli prova a rilanciare la sua Fiorentina dopo un inizio di stagione complicato in Serie A, sottolineando la compattezza del gruppo alla vigilia del match di Conference League contro il Rapid Vienna, in programma giovedì alle 17:45. Le uniche vittorie stagionali dei viola sono arrivate proprio in Europa, dopo i successi contro Polissya e Sigma Olomouc, mentre in campionato la squadra è ancora senza vittorie e con appena tre pareggi in sette giornate.

Pioli resta fiducioso

“Questa è solo la seconda partita della competizione, vogliamo fare bene e lasciarci alle spalle il momento delicato in Serie A,” ha dichiarato Pioli ai microfoni di Sky Sport Italia. “I risultati negativi possono influenzare le valutazioni, ma credo che le ultime prestazioni siano state buone. Ora tocca a noi fare qualcosa in più. La squadra ha qualità e lavora duramente.”

Il tecnico ha poi voluto smentire le voci su presunte tensioni interne allo spogliatoio: “La squadra conosce bene la situazione ed è unita per uscirne. Siamo molto più compatti di quanto si pensi all’esterno. Dobbiamo fare gruppo nei momenti difficili, essere più attenti e pronti ad aiutarci l’un l’altro.”

Le riunioni con i senatori e l’appello ai tifosi

Secondo alcune indiscrezioni, Pioli avrebbe incontrato separatamente alcuni veterani della Fiorentina per confrontarsi sul momento delicato. “Non lo nego, ma se un giocatore vuole parlarmi, dovrei forse impedirglielo? Siamo uniti, ma ora servono i fatti. Le parole contano poco: dobbiamo trasformare il lavoro in risultati.”

L’allenatore ha poi difeso i suoi uomini dalle critiche: “È normale ricevere critiche, siamo ultimi in classifica, ma non è giusto cercare altri motivi. Vorrei che venissero valutate anche le prestazioni, non solo i risultati. Io credo nei miei giocatori.”

Scelte tecniche e obiettivo riscatto

Pioli ha infine annunciato una novità importante per la gara di Conference League: “David De Gea sarà titolare in porta.” Il portiere spagnolo, arrivato in estate, rappresenta una delle poche note positive del difficile inizio di stagione.

La Fiorentina proverà dunque a ritrovare serenità e fiducia in Europa, con l’obiettivo di tornare presto competitiva anche in campionato e risalire la classifica.

I migliori bookmaker