Esclusivo! Fiorentina, offerta da 30 milioni per Samuele Ricci: assalto a sorpresa, il Milan ora trema!

Samuele Ricci

La Fiorentina rompe gli indugi e si prepara a sparigliare le carte del calciomercato con un colpo da urlo. Secondo fonti vicine all’ambiente granata, la società viola avrebbe formalizzato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi Samuele Ricci, regista e capitano del Torino, da settimane promesso sposo del Milan.

Una mossa decisa, che ribalta gli equilibri e rischia di mettere in seria difficoltà i rossoneri, convinti di aver già chiuso l’operazione per una cifra compresa tra 23 e 25 milioni più bonus. In realtà, le visite mediche non sono ancora state fissate, e l’inserimento improvviso della Fiorentina potrebbe cambiare tutto.

Ricci, il metronomo più ambito della Serie A

Samuele Ricci è da tempo uno dei centrocampisti italiani più apprezzati: classe 2001, regista puro, visione di gioco, personalità da leader e piedi educati. Nelle ultime stagioni ha guidato il centrocampo del Torino con costanza, guadagnandosi anche la fiducia di Spalletti in Nazionale.

Il suo profilo ha attirato l’interesse di diverse big, tra cui Inter, Napoli, Juventus e anche club esteri come il Real Betis e il West Ham. Ma Milan e Fiorentina sono oggi i club più concreti: i rossoneri per completare un centrocampo rivoluzionato, i viola per dare a Stefano Pioli, appena insediatosi a Firenze, un regista giovane e già maturo.

L’effetto Pioli: il mister spinge per Ricci in viola

Il vero ago della bilancia potrebbe essere proprio Stefano Pioli, da sempre grande estimatore di Ricci e desideroso di costruire una squadra che abbia equilibrio, dinamismo e qualità a centrocampo. Dopo aver ereditato una rosa in trasformazione, Pioli ha indicato Ricci come uno dei profili perfetti per avviare il suo nuovo ciclo.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla dirigenza viola, la Fiorentina sarebbe pronta a presentare al Torino un’offerta superiore a quella rossonera, con una formula più vantaggiosa anche per il giocatore: contratto quinquennale, ingaggio più alto e posto da titolare garantito nel cuore della mediana.

Il Torino prende tempo: Cairo valuta l’asta

Il presidente Urbano Cairo, inizialmente orientato a cedere Ricci al Milan, starebbe ora valutando la possibilità di scatenare una vera e propria asta. La cifra messa sul tavolo dalla Fiorentina, vicina ai 30 milioni, è superiore alle aspettative iniziali, e potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per massimizzare la plusvalenza.

In tutto questo, il Milan rimane alla finestra, ma con l’obbligo di reagire in fretta per non perdere un obiettivo strategico. Dopo l’addio di Bennacer e i problemi fisici cronici di Krunic, Pioli (a Milano) aveva chiesto un centrocampista con caratteristiche proprio come quelle di Ricci. Ma ora Pioli è a Firenze… e sembra avere le idee chiare.

Situazione attuale

Squadra Offerta Status trattativa Fiorentina 30 milioni € Offerta in preparazione Milan 23-25 milioni € Accordo verbale, non chiuso Torino In attesa Possibile apertura all’asta

Il futuro di Samuele Ricci è più incerto che mai. Se fino a ieri sembrava destinato al Milan, oggi la Fiorentina può ribaltare tutto con un’operazione a sorpresa che, se confermata, segnerebbe uno dei colpi più clamorosi di questa sessione estiva. E con un Pioli determinato a ricominciare da lui, la sfida si preannuncia infuocata.

Restate sintonizzati su Stadiosport.it: l’asta è appena cominciata.