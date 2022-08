Fiorentina-Napoli, prepartita Spalletti: “Ronaldo-Osimhen? De Laurentiis mi ha confermato che non c’è nulla. Firenze trasferta difficile”

Alla vigilia del posticipo del match di domani sera alle 20:45 tra Fiorentina e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico azzurro.

Domenica sera c’è il primo big match per il Napoli di Luciano Spalletti. Il Napoli sarà ospitato dalla Fiorentina che lo scorso si è rivelata una bestia nera per i partenopei: sconfitta in campionato ed in Coppa Italia. Sarà un test molto importante quello contro la squadra di Vincenzo Italiano che è reduce dalla trasferta in Olanda contro il Twente in Conference League.

Gli ultimi giorni del mercato del Napoli, però, sono stati caratterizzati da una suggestione interessante. Si parlava, infatti, di uno scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen. L’agente del nigeriano, però, ha subito smentito la cosa ammettendo come non ci sia nulla. Anche De Laurentiis ha confermato la cosa. Nessun allenatore rifiuterebbe Ronaldo, ha ammesso Spalletti, ma non c’è alcun fondo di verità sulla trattiva.

La Fiorentina è l’unico pensiero dell’allenatore. Un pensiero anche nostalgico visto che Spalletti ha ammesso di avere delle simpatie verso i colori Viola. L’allenamento a porta aperte contro la Juve Stabia a fatto vedere delle buone cose, soprattutto Tanguy Ndombele. Il francese è stato uno dei protagonisti indiscussi e sarà un’ottima pedina per il centrocampo azzurro.

Sempre a centrocampo, incerto è il futuro di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è ormai fuori squadra e ha parlato già col tecnico. Il PSG è sulle sue tracce e c’è il rischio che possa rimanere in tribuna se non trova una squadra. Lo stesso per Alex Meret. Si parlava di Keylor Navas ma la trattativa sempre col PSG non sembra decollare. Il portiere friulano sarà titolare anche a Firenze.