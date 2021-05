Fiorentina-Napoli: dove vederla in Tv-diretta Streaming, formazioni e orario 16-05-2021

Dove vedere Fiorentina-Napoli, lunch match della 37° Giornata di Serie A, domenica 16 Maggio alle 12:30. La partita Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN e DAZN1.

Il pareggio col Cagliari di mercoledì pomeriggio e la seguente sconfitta del Benevento in casa dell’Atalanta hanno regalato alla Fiorentina di Beppe Iachini la salvezza matematica a 2 giornate dalla fine della stagione. Un traguardo inseguito con forza e determinazione dalla Viola che, grazie anche e soprattutto ai 21 gol in campionato del suo bomber, Dusan Vlahovic, giocherà in Serie A anche l’anno prossimo.

Pertanto se da un lato vi sono i toscani che non hanno più nulla da chiedere al loro campionato, visto il raggiungimento della salvezza, dall’altro ci sono i partenopei ai quali, invece, servono necessariamente i 3 punti per blindare una volta per tutte il 4° posto che vorrebbe dire Champions League. Insigne e compagni, ricordiamo, giocheranno conoscendo già il risultato di Juventus-Inter in programma domani alle 18:00.

Fiorentina-Napoli, 37° giornata Serie A 16-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Iachini dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Terracciano in porta. Davanti a lui, Milenkovic, Pezzella e Caceres. Centrocampo a cinque con Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura e Biraghi. In attacco, la coppia formata da Ribery e Vlahovic.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Lozano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Come vedere Fiorentina-Napoli in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Napoli

Data: domenica 16 maggio 2021

Orario: 12:30

Canali Tv: DAZN, DAZN1

Streaming: DAZN

Fiorentina-Napoli sarà visibile, a partire dalle 12:30, sulla piattaforma streaming DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Napoli

La radiocronaca di Fiorentina-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 12:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Fiorentina e Napoli sono complessivamente 164 (145 in Serie A, 2 in Serie B, 17 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 57 vittorie dei viola, 58 dei partenopei e 49 pareggi. 204 i gol segnati dai toscani, 187 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata al Maradona lo scorso 17 gennaio, terminata 6-0 in favore degli azzurri. L’ultimo match al Franchi è invece Fiorentina-Napoli 3-4 del 24 agosto 2019 (Serie A 2019-2020). La Viola non batte il Napoli, in generale, dallo 0-2 del 18 gennaio 2020 (Serie A 2019-2020). L’ultimo successo interno dei fiorentini risale, invece, al 3-0 del 29 aprile 2018 (Serie A 2017-2018). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo è lo 0-0 di Fiorentina-Napoli del 9 febbraio 2019 (Serie A 2018-2019).

