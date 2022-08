Fiorentina-Napoli 0-0, post-partita Spalletti: “Buona partita, peccato per il gol sprecato da Lozano. Tifosi Viola maleducati nei miei confronti”

Fiorentina-Napoli 0-0: nessuna rete nel posticipo di domenica tra i Viola e gli azzurri. Le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Nessuna rete al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una partita sicuramente intensa ma che non ha regalato reti. Tanto agonismo in campo ma nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra. Spalletti si è giocato tutti i cambi possibili ma nessuno è riuscito a portare in vantaggio la propria squadra. Una prestazione che comunque può considerarsi buona.

La Fiorentina ha giocato uomo contro uomo e il Napoli non ha trovato il giusto pertugio per la rete, visto che il pressing Viola era asfissiante. Non soddisfatto della prestazione di Kvaratskhelia che ha giocato al di sotto delle sue capacità ed ha fatto fatica nei contrasti. Raspadori, invece, è entrato bene in partita ed è stato sfortunato sulla conclusione deviata da Gollini. Dispiaciuto, per la rete mancata di Lozano che avrebbe potuto sbloccare il match.

Si è parlato anche dal fatidico scambio tra Osimhen e Cristiano Ronaldo. Il tecnico non ha aggiunto nulla, non ha tempo di pensare a queste cose. Difficile rifiutare 100 milioni ma ogni giocatore è sul mercato. In uscita è ormai certa la cessione di Fabian Ruiz che andrà al PSG e saluterà il club dopo tanti anni in azzurro. C’è tanto lavoro ancora da fare e bisogna ritrovare la giusta forma.

Qualche critica anche contro i tifosi della Fiorentina. La curva ha rivolto delle offese personali nei confronti di Spalletti, in presenza anche dei bambini. Questi tifosi il tecnico li ha definiti dei maleducati di professione. Dopo questo stop, il Napoli dovrà ripartire nel turno infrasettimanale dove ospiterà il Lecce.