Fiorentina-Milan 2-1, Voti, pagelle e analisi, la Fiorentina batte meritatamente il Milan

La Fiorentina batte meritatamente il Milan e sale a quota 31. Milan deludente che merita assolutamente di perdere. Vantaggio viola con Nico Gonzàlez su calcio di rigore. Raddoppio di Jovic al minuto 87. Theo Hernandez segna a segnare il gol della bandiera.

Top 3 Fiorentina:

Nico Gonzàlez 7 Gioca una grande partita. Non c’è semplicemente il rigore trasformato, ma in attacco risulta una spina nel fianco.

Jovic 7 Segna il 2-0 con un bel gol di testa in tutto, a coronamento di una grande prestazione di sacrificio. per la squadra.

Dodo 7,5 Probabilmente il migliore in campo dei viola. Contro di lui sbattono continuamente gli attaccanti del Milan. Sembra un muro invalicabile.

Fiorentina-Milan 2-1

Top 3 Milan:

Maignan 6,5 E’ l’unico che in difesa fa nettamente il suo dovere. Para il parabile, per il resto non ha nessuna responsabilità sui gol incassati.

Theo Hernandez 6+ Questo voto non deriva solo da gol, tanto bello ma inutile, ma dal fatto che comunque non rinuncia mai alle sue progressioni offensive.

Giroud 6 Si sacrifica e si danna come al solito per la squadra, ma non basta. Una sua bella girata non impensierisce più di tanto Terracciano.

Flop 3 Milan:

Tomori 5,5 Fa un grandissimo intervento nel primo tempo, che però annulla completamente regalando praticamente un rigore alla squadra gigliata.

Rebic 5 Partita pessima del croato. Appare sempre nervoso e isolato dal gioco della squadra e dei suoi compagni.

Origi 4,5 Entra in campo ma non apporta nulla in senso positivo. Appare un fantasma che vaga per il campo senza una meta.

La Fiorentina vince meritamente e si lancia in maniera ottimistica alla prossima partita di Conference League. Per il Milan un viatico non ottimistico in vista della gara contro il Tottenham, ma non solo. I rossoneri rischiano la zona Champions League, la quale va conquistata a tutti i costi, altrimenti due anni di lavoro saranno buttati.