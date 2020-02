Fiorentina-Milan 1-1, voti, pagelle e analisi, al solito Rebic risponde Pulgar su rigore

Quando due squadre non vogliono perdere, molto spesso la partita finisce in pareggio. Un punto che però serve poco ad entrambe. Vantaggio iniziale del Milan con il solito Rebic, che raccoglie una corta respinta di Caceres. Pareggio della Fiorentina su calcio di rigore (abbastanza dubbio) trasformato da Pulgar. Il Milan aggancia il Napoli in classifica, mentre la Fiorentina è ancora coinvolta nella lotta salvezza.

Top 3 Milan

Rebic 7 Segna ancora una volta un gol “sporco”, da attaccante di razza, raccogliendo l’affannosa respinta di Caceres. Sempre nel vivo del gioco e anche nel primo tempo, con un bel colpo di testa sfiora un altro gol. In stato di grazia

Bennacer 6,5 Si prende un altro giallo evitabile e ingenuo, ma il resto della prestazione è maiuscola, deve migliorare però la precisione del tiro

Castillejo 6,5 Sulla fascia è veramente un motorino e mette sempre bei palloni per i compagni. Peccato che stasera nessuno abbia sfruttato i suoi cross.

Flop Milan

Theo Hernandez 5 Oggi non una grande partita per lui, si segnala più per i recuperi difensivi, che non per altro.

Ibrahimovic 5,5 Segna un gol meraviglioso inspiegabilmente annullato. Per il resto gioca molto di sponde, ma non fa quasi nulla di pericoloso nel resto della partita.

Fiorentina Milan 1-1

Top 3 Fiorentina

Cutrone 6,5 Ha voglia di rivincite e si vede, è bravo a conquistarsi il rigore (dubbio) nel contrasto con Romagnoli. Inoltre aggiunge i centimetri in area che mancavano prima alla squadra viola.

Pulgar 7 Decisamente il migliore in campo della Fiorentina, oltre al rigore fa la differenza tra i “gigliati” in mezzo al campo. Ottimo acquisto

Pezzella 6,5 In difesa la sua esperienza si fa sentire, non solo recupera il pallone, ma è il calciatore che riavvia sempre la manovra della Fiorentina.

Flop 3 Fiorentina

Caceres 5 Uno dei peggiori in campo, molto nervoso in molte situazioni. Inoltre per una sua ingenuità il Milan va in vantaggio. Non una delle migliori serate per l’ex Juventus e Barcellona.

Dalbert 4,5 Oggi decisamente il peggiore in campo della Fiorentina, sempre in ritardo ed a inseguire gli avversari, il rosso per fallo da ultimo uomo e chiara occasione dal gol, rappresenta lo specchio della sua prestazione.

Castrovilli 5 Oggi non in grande serata, a centrocampo viene letteralmente sovrastato dal duo Kessie-Bennacer, però è giovane, ha le potenzialità e ha tutto il tempo per migliorare.

Flop assoluto della gara:

Calvarese 2, come gli errori che ha commesso. Il gol di Ibrahimovic è regolare (braccio attaccato letteralmente al corpo e perpendicolare ad esso), inesistente il rigore dato alla Fiorentina, Romagnoli anticipa nettamente Cutrone e tocca il pallone.

Il Milan si abbassa troppo dopo che la Fiorentina rimane in 10 uomini, una squadra come il Milan deve cercare di chiudere la partita, per la Fiorentina un punto d’oro, ma per settanta minuti i viola hanno palesato i soliti limiti e la classifica rimane lo stesso pericolosa.

