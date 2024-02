Video Highlights Fiorentina-Lazio 2-1 : Sintesi 26-2-2024

Video Gol e Highlights Fiorentina-Lazio 2-1 , 26° giornata di Serie A: vantaggio ospite con Luis Alberto, pareggiato prima da Kayode e ribaltato da Bonaventura!

Importantissimo successo per i viola che si mantengono in scia delle concorrenti, salgono a 41 e scavalcano i rivali di stasera. Sono a meno tre dal sesto posto

Lazio che, invece, rimane a quota 40, con otto punti dalla quarto posto. Ospiti che hanno faticato, ma alla fine si sono dovuti arrendere alla maggiore freschezza atletica degli uomini di Italiano.

Fiorentina-Lazio, 26° giornata di Serie A

Sintesi di Fiorentina-Lazio 2-1:

Partita che vede i padroni di casa maggiormente propositivi nella parte iniziale. Al decimo minuto una conclusione di potenza di Belotti trova Casale attento nella chiusura. Quindi sugli sviluppi del corner successivo Arthur prova un tiro con palla che finisce di poco alta sopra la traversa!

La prima occasione per i biancocelesti arriva poco dopo il quarto d’ora con Guendouzi, il quale anticipa MIlenkovic ma manda la palla a lato di poco!

Un minuto più tardi pericolosissimi i padroni di casa! La conclusione di Nico Gonzalez viene deviata dal palo grazie ad un ottimo intervento di Provedel. Quindi il tap-in successivo di Bonaventura non riesce ad spingere la sfera in porta per il provvidenziale intervento di Romagnoli!

Quando ci avviciniamo a metà del primo tempo, da calcio d’angolo di Biraghi c’è il colpo di testa di Belotti che termina sul palo! L’azione prosegue e Sottil impegna Provedel in un ottimo intervento in corner!

Superato il quarantesimo minuto il terzo legno colpito dalla formazione viola. Questa volta è Nico Gonzalez a colpirlo su calcio d’angolo battuto da Biraghi.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Guendouzi viene servito da Isaksen e a sua volta serve Luis Alberto. Il fantasista spagnolo è bravo a stoppare la sfera e calciare con il destro nell’angolo dove non può arrivare Terraciano!

Finisce il primo tempo con un risultato imprevedibile! Ripresa che vede nuovamente i padroni di casa in avanti. Al terzo minuto Belotti calcia malissimo la sfera, dopo che questa era arrivata da un cross di Biraghi

Quindi poco dopo il decimo minuto di gioco è Nico Gonzalez a provare una conclusione che termina alta di poco sopra la traversa! Quindi al quarto dora colpo di testa di Ranieri che trova attento Provedel a respingere con i pugni!

PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Cross potente al centro di Belotti, la palla termina dalle parti di Kayode, dopo che Beltran non è riuscita a controllarla, il quale la infila sotto l’incrocio dei pali!

Cinque minuti più tardi calcio di rigore per i viola a causa di un fallo di Casale in ritardo nel contrasto a Belotti. Sul dischetto va Nico Gonzalez che prende il palo!

VANTAGGIO DELLA VIOLA! Conclusione di Beltran al limite, respinta da Provedel, con la sfera termina dalle parti di Bonaventura, il quale ribadisce con un tap-in dentro la porta!

Verso il novantesimo minuto di gioco Zaccagni si libera al tiro, con la conclusione respinta da Kayode. Nei minuti di recupero azione per i viola con Nico Gonzalez il cui mancino è respinto, poi dall’altra parte Vecino che calcia alto dopo un tentativo non riuscito di controllo di Pedro.

Finisce 2-1 per i viola, una vittoria conquistata meritatamente e con grande intensità.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Lazio 2-1 :

Tabellino di Fiorentina-Lazio 2-1 :

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Arthur (89′ st Lopez), Bonaventura; Sottil (85′ st Mandragora), Beltran (80′ st Barak), Nico Gonzalez; Belotti (89′ st Nzola). Allenatore: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (46′ st Hysaj); Guendouzi, Cataldi (62′ st Matías Vecino), Luis Alberto; Isaksen (46′ st Zaccagni), Immobile (78′ st Castellanos), Felipe Anderson (78′ st Pedro). Allenatore: Sarri

Arbitro : Guida (Torre Annunziata)

Ammoniti: Guendouzi (L), Vecino (L)