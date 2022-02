Fiorentina-Lazio dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 5-2-2022

Dove vedere Fiorentina-Lazio, match valido per la 24°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 5 febbraio alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi. Fiorentina Lazio sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Dopo la sosta, ritorna la Serie A con la 24° giornata che presenta diversi big match. Oltre al derby tra Inter e Milan, c’è anche lo scontro tra Fiorentina e Lazio. L’incontro sarà molto importante per le ambizioni europee delle due squadre specie per la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano che, l’anno scorso ha faticato moltissimo, adesso ritorna a contendersi un posto in Europa.

La Viola è stata una delle protagoniste più chiacchierate del calciomercato invernale. La trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus ha fatto discutere tantissimo. Tuttavia, non manca la qualità di attaccanti di cui dispone la rosa come Krzysztof Piatek o l’ultimo arrivato, Arthur Cabral.

La Fiorentina, nell’ultima uscita in campionato, viene dall’1-1 in casa del Cagliari dove Joao Pedro ha fallito il rigore per il possibile vantaggio dei rossoblù, assieme al penalty sbagliato da Biraghi nel primo tempo. Ci vuole la rete dell’ex Sottil che regala un pari alla squadra toscana.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, non è stato particolarmente attiva nel calciomercato. Non ci sono stati acquisti importantissimi ma più cessioni come quella di Vedat Muriqi che ha firmato col Maiorca. Nell’ultima giornata di campionato, c’è stato il pareggio a reti bianche contro l’Atalanta e prima ancora dal successo esterno per 3-0 in casa della Salernitana.

Le due squadre hanno gli stessi punti, trentotto, e questo match sarà già cruciale per le sorti di entrambe. L’obbiettivo è quello di allungare sulla Roma che, attualmente, ha due punti in meno.

Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta TV e streaming

Partita: Fiorentina-Lazio

Fiorentina-Lazio Data: 5 febbraio

5 febbraio Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Fiorentina-Lazio, match della 24°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Fiorentina – Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Fiorentina Lazio è a cura di Gabriele Giustiniani affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Fiorentina Lazio sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Fiorentina-Lazio, le ultimissime

Vincenzo Italiano scenderà con il suo 4-3-3. Terracciano a porta e la difesa con Milenkovic ed Igor come centrali mentre sulle fasce spazio a Venuti e Biraghi. Centrocampo a tre quello viola con Bonaventura, Torreira assieme a Castrovilli. L’attacco potrebbe prevedere dal primo minuto l’impiego di Ikoné e Sottil dietro Piatek che dovrà prendere le redini di Vlahovic.

Modulo speculare anche per la Lazio che schiererà in porta Strakosha e davanti a lui la difesa composta da Hysaj, Luiz Felipe, Marusic e Patric che rimpiazzerà l’infortunato Acerbi. A centrocampo sempre l’insostituibile Milinkovic-Savic assieme a Cataldi e Luis Alberto. Per l’attacco Felipe Anderson e Zaccagni che formeranno il tridente insieme a Immobile.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Sottil.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Migliori Bookmakers AAMS