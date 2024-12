Video Gol e Highlights Fiorentina-LASk Linz 7-0 , 5° Giornata Conference League: Doppietta di Sottil, Ikoné, Richardons, Mandragora, Gudmundsson e autorete di Stojkovic.

Una vittoria larga per la viola che vola in classifica e quasi si accerta di passare il turno nelle prime otto. Un match senza storia, dominato e conquistato dalla formazione toscana. Palladino sta riuscendo a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori.

Fiorentina-Lask, 5° giornata di Conference League

Sintesi di Fiorentina-LASK 7-0

Partono forte i padroni di casa, visto che al primo minuto ci sarebbe il tempo per esultare grazie ad una bella conclusione di Kean, ma l’arbitro ferma tutto. Dopo aver consultato il VAR decide di annullare la rete per un fallo di mani in impostazione dell’azione.

All’ottavo minuto di gioco Ikone riceve un cross tagliato dalla fascia, calcia in porta dal dischietto. La conclusione è buona, ma esce di poco sulla sinistra.

VANTAGGIO DELLA VIOLA! Riccardo Sottil riceve un assist di Fabiano Parisi e calcia uno splendido tiro sotto il sette!

Due minuti dopo ospiti pericolosi con Maximilian Entrup che raccoglie un assist e tanta il tiro. La sua conclusione è diretta verso l’angolino basso di sinistra, ma il portiere viola para ottimamente!

Al ventesimo una grande conclusione di Moise Kean trova l’intervento sacrificale di un difensore sulla linea di porta.

RADDOPPIO DELLA VIOLA! Jonathan Ikone viene liberato da un assist di Christian Kouame, quindi calcia in porta alle spalle del portiere!

A metà della prima frazione, ancora ospiti che si fanno vedere in maniera pericolosa! Maksym Talovierov colpisce di testa su di una punizione calciata in area, ma la sfera esce di poco sulla destra!

TRIS DELLA VIOLA! Punizione perfetta di Sottil che trova Amir Richardson, il quale stacca di testa e fulmina il portiere avversario!

Tre minuti più tardi, per gli ospiti, Robert Zulj effettua un tiro improvviso, arrivato dopo un bel passaggio di un compagno.

Per due volte, nei minuti di recupero, Moise Kean arriva alla conclusione. Prima il portiere avversario, poi la traversa gli impediscono la gioia della rete!

Il primo tempo termina sul risultato di 3-0 per la viola. Ripresa che inizia e al tredicesimo la viola passa.

POKER DELLA FIORENTINA! Riccardo Sottil riceve un rimbalzo tra i suoi piedi e calcia rasoterra al centro non lasciando scampo al portiere!

A metà della ripresa Albert Gudmundsson si fa dare la sfera e calcia in porta da media distanza. La sua conclusione termina però fuori dalla destra.

POKERISSIMO DELLA FIORENTINA! Albert Gudmundsson serve con un bell’assist all’interno dell’area di rigore Mandragora. Il tiro del centrocampista italiano si spegne nell’angolo alla destra!

SESTA RETE PER LA VIOLA! Filip Stojkovic segna una rete, ma nella propria porta!

Due minuti più tardi Florian Flecker atterra un avversario. L’arbitro, lì vicino, fischia il fallo. Calcio di rigore per la Fiorentina!

SETTIMA RETE PER LA VIOLA! Albert Gudmundsson trasforma il calcio di rigore, insaccando il pallone nell’angolino basso di sinistra!

L’arbitro fischia la fine delle ostilità. Vince e convince la viola.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-LASK Linz 7–0

Tabellino di Fiorentina-LASk Linz 7–0

Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri (46′ Matias Moreno), Parisi; Mandragora, Richardson (76′ Jonas Harder); Ikoné (68′ Andrea Colpani), Kouamé, Sottil (61′ Lucas Beltran); Kean (61′ Albert Gudmundsson). Allenatore: Palladino

Lask (4-3-3): Jungwirth; Bogarde (46’Sascha Horvath), Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup (53′ Marin Ljubicic), Flecker. Allenatore: Schopp

ARBITRO: Balazs Berke (Ungheria)

GOL: 10′ Sottil (F), 22′ Ikone (F), 39′ Richardson (F), 58′ Sottil (F), 69′ Mandragora (F), 82′ aut. Stojkovic (F), 85′ Gudmundsson su rig. (F)

ASSIST: 10′ Parisi (F), 22′ Kouame (F), 39′ Sottil (F), 69′ Gudmundsson (F)

AMMONITI: 46′ Branko Jovicic (LL), 90′ Martinez Quarta (F)

ESPULSIONI: –

NOTE: quattro minuti al termine della prima frazione, due minuti di recupero nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.