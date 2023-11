Fiorentina-Juventus, dove vedere il match valido per l’11ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 5 novembre alle ore 20:45 presso l’Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Fiorentina-Juventus, 11° giornata di Serie A 2023/2024

Fiorentina-Juventus. Le due formazioni arrivano allo scontro con due stati di forma completamente differenti. La viola è reduce da due sconfitte consecutive, contro la Lazio all’ultimo respiro e prima ancora nel derby giocato in casa contro l’Empoli.

Italiano vuole riprendere la marcia per le posizioni nobili della classifica. Due passi falsi che devono lanciare un segnale alla formazione gigliata. Occorre subito rimettersi in pista, conquistare tre punti per non dover perdere ulteriore terreno.

Il tecnico dei viola is è parecchio arrabbiato per il modo in cui la sua squadra non ha saputo gestire i minuti finali nel match dell’Olimpico. La sue dichiarazioni lasciano poco spazio all’immaginazione:

“Perdere così non mi piace. Mi da fastidio. La Fiorentina ha fatto una prestazione ottima contro una grande squadra e perderla così non è bello”.

La formazione viola manca di carattere e di saper gestire i momenti complicati. Deve ancora crescere e essere più consapevole che gli errori si pagano.

Fiorentina-Juventus. Dall’altra parte c’è una formazione che sta recuperando terreno, sta consolidando le sue certezze in fase difensiva. Si trova al secondo posto come reti subite, solo dietro all’Inter con 6 reti. I segnali lanciati dalla squadra di Allegri sono ottimi.

Il tecnico livornese ha più volte elegiato la solidità mentale del gruppo. Con buoni spunti anche dall’attacco. L’obiettivo è l’ingresso tra le prime quattro del torneo, ma chissà che non possa pensare anche a qualche altro titolo. Al momento non sembra affatto impossibile.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 5 Novembre

5 Novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Fiorentina-Juventus match della 11ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Fiorentina-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Fiorentina Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Fiorentina-Juventus, le ultimissime

Italiano non può disporre in difesa di Dodo, il quale ha terminato la stagione anzitempo per via di una lesione al legamento crociato. Anche Mina non è disponibile, quindi le scelte del tecnico viola sono obbligate. Biraghi dovrebbe osservare un turno di riposo, quindi giocherà al suo posto il giovane Comuzzo, con Parisi dalla parte opposta, come centrali Milenkovic e Martinez Quarta.

In mediano spazio ad Arthur e Duncan con sulla trequarti Ikonè, Bonaventura e Gonzalez. Nel reparto offensivo vantaggio per Beltran su Nzola.

Allegri, a sua volta, non potrà contare sugli acciacchi di Alex Sandro e Danilo, quindi difesa a tre composta da Rugani, Bremer e Gatti.

Sulle corsie esterne spazio per Cambiaso e Kostic, mentre al centro McKennie, Locatelli e Rabiot. In avanti favoriti Vlahovic e Kean su Chiesa e Milik.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. Allenatore: Italiano

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri