Fiorentina-Juventus 0-1, dichiarazioni post-partita, Allegri “Stasera i ragazzi l’hanno voluta vincere, contento per Miretti. Rugani e Kean hanno fatto una bellissima gara.”

La Juventus espunga il Franchi di corto muso e consolida il secondo posto in solitaria in classifica, fondamentale il primo gol in maglia bianconera di Fabio Miretti.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la prestazione dei sui: “Stasera i ragazzi sono stati molto bravi perchè hanno cercato la vittoria, giocare con la Fiorentina non è mai facile perché loro portano molti uomini sopra la linea della palla e si muovono molto. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, mentre nel secondo, nonostante i molti cross che sono arrivati in area, non ricordo che Szczesny sia stato impegnato in particolari parate, forse nessuna. L’unica cosa è che bisogna sicuramente migliorare alcune cose, perché nel secondo tempo avevamo delle opportunità per andare in campo aperto ma abbiamo sbagliato le scelte di passaggio.”



Il tecnico ha poi continuato sullo scudetto: “Io credo che bisogna sempre guardare avanti. Indubbiamente Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, ma perché comunque sono squadre che sono costruite già da tempo per vincere lo scudetto, noi siamo un progetto giovane, c’è un buono spirito e bisogna continuare così.”

Su Kean “Kean stasera ha fatto veramente una bellissima partita, poi ho deciso di far entrare Vlahovic e Milik perché avevamo bisogno di un po’ di fisicità lì davanti.”

Sullo scontro con l’Inter: “Lo scontro con l’Inter non significa assolutamente nulla, il campionato è ancora lungo e dobbiamo pensare al Cagliari. Lì Ranieri sta facendo un ottimo lavoro perché sono reduci da tre vittorie di seguito e dobbiamo pensare a fare una buona gara.”

Su Miretti “Da Miretti mi aspetto un buon contributo realizzativo, ma come da tutti. Sono contento per Fabio perché è sempre criticato quando invece è un ragazzo che ha delle qualità importanti. I ragazzi vanno saputi aspettare, ma Miretti dal punto di vista mentale è già cresciuto molto.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Rugani: “Rugani è sempre stato efficace, poi quando aveva davanti Bonucci, Barzagni e Chiellini per lui era più difficile, ma quando è stato impegnato è sempre stato importante. Con la difesa bassa ci sentiamo molto più bravi, adesso aspettiamo i rientri di Danilo e di Alex Sandro e continuiamo a lavorare.”