Fiorentina-Inter, finale Coppa Italia, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista della finale che i suoi affronteranno contro la Fiorentina.

Fame: “Nessuno di noi è con la testa sul Manchester City. L’Inter vuole quest’altra vittoria in finale e chi pensa che la Fiorentina scenderà in campo con più voglia di noi si sbaglia. Il nostro impegno in campo sarà folle”.

Forcing: “Ci ritroviamo in un’ottima situazione di fine stagione. In campionato ci manca un ultimo piccolo passo per entrare nelle prime 4 di Serie A , in Coppa Italia siamo in finale e lo stesso vale per la Champions League. Su quest’ultimo traguardo, onestamente, ci abbiamo sempre sperato e creduto”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Finale: “Ho giocato diverse finali. Alcune da favorito, altre da sfavorito. A noi l’unica cosa che interessa è che affrontiamo una squadra con sole 4 sconfitte nelle ultime 24 di campionato. La Fiorentina è forte e noi, per batterla, dovremo essere squadra con la S maiuscola”.

Futuro: “Sono felice di sentire parole di stima da parte di Marotta. Il mio futuro all’Inter non è mai stato in discussione. Ovviamente l’allenatore è quello più bersagliato, ma non mi sono mai sentito un precario. Si vince tutti insieme e si perde tuti insieme”.

Skriniar: “Siamo in attesa di un consulto medico che il calciatore avrà nella giornata di giovedì. Se tutto dovesse andare come crediamo potremmo riaverlo per le ultime due stagionali”.