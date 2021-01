Fiorentina-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 13-01-2021

Mercoledì 13 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca Fiorentina – Inter, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Dopo il pari in campionato contro la Roma, l’Inter inizia il suo percorso in Coppa Italia affrontando la Fiorentina negli ottavi di finale della competizione. Viola reduci dalla vittoria contro il Cagliari in campionato. Tanto turnover per Conte, Prandelli non recupera Ribery. La partita in diretta e in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Prima del big match fondamentale contro la Juventus di domenica sera in campionato, l’Inter è ospite della Fiorentina per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Un trofeo che manca dal 2011 ai nerazzurri e che servirebbe come morale per il proseguio della stagione. Dopo le ultime uscite deludenti, una risposta su piano mentale dei nerazzurri è necessaria.

Ai sedicesimi di finale, la Fiorentina ha battuto ai supplementari l’Udinese e si è guadagnata la sfida con l’Inter negli ottavi da giocare tra le mura amiche. La Viola è in salute soprattutto dopo lo 0-3 inflitto alla Juventus nell’ultima gara del 2020. Nell’anno nuovo il pari col Bologna, il KO con la Lazio e la vittoria contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato.

Dove vedere Fiorentina – Inter in diretta tv e streaming

Fiorentina – Inter si giocherà mercoledì 13 gennaio alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 (canale 501 del digitale terrestre) e sarà visibile anche gratuitamente sulla piattaforma Rai Play.

Precedenti e statistiche di Fiorentina – Inter

Secondo confronto stagionale tra Fiorentina ed Inter, già affrontatosi nella 2° giornata di campionato a San Siro. La partita è terminata 4-3 a favore dei nerazzurri, che hanno rimontato i gol di Kouame, Castrovilli e Chiesa. Per l’Inter a segno Lautaro, autorete di Ceccherini, Lukaku e D’Ambrosio. L’ultima sfida di Coppa Italia tra le due squadre, risale al quarto di finale della scorsa edizione. 2-1 per l’Inter con reti di Candreva e Barella. Di Caceres la rete viola.

Probabili formazioni di Fiorentina – Inter

Tanto turnover per Antonio Conte che sicuramente preserverà i titolarissimi in vista della Juventus e darà spazio alle seconde linee. Il modulo sarà confermato ma cambieranno molti interpreti. Radu in porta, difesa con Ranocchia e Kolarov, tra i titolarissimi giocherà Skriniar. A centrocampo chance per Eriksen, accompagnato da Sensi e Gagliardini. Sulle fasce Hakimi e Perisic. In attacco Sanchez con Lautaro.

Discreto turnover anche per Prandelli che conferma il 3-5-2 che cambierà qualche titolare. In porta Terracciano è favorito su Dragowski, in difesa confermati Milenkovic e Caceres con Martinez Quarta. Barreca favorito su Biraghi sulla sinistra, Venuti a destra. A centrocampo Amrabat, Borja Valero e Castrovilli. Esseryc a supporto di Kouame.

FIORENTINA (3-5-2): TERRACCIANO, MILENKOVIC, CACERES, MARTINEZ QUARTA, BARRECA, AMRABAT, BORJA VALERO, CASTROVILLI, VENUTI, ESSERYC, KOUAME

INTER (3-5-2): RADU, KOLAROV, RANOCCHIA, SKRINIAR, PERISIC, ERIKSEN, GAGLIARDINI, SENSI, HAKIMI, SANCHEZ, LAUTARO MARTINEZ

