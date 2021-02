Fiorentina-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 05-02-2021

Venerdì 5 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca Fiorentina – Inter, anticipo della 21° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus e prima di pensare alla gara di ritorno di martedì allo Stadium, l’Inter si rituffa nel campionato dove dare seguito al 4-0 inflitto al Benevento e mettere pressione al Milan primo.

Nerazzurri ospiti della Fiorentina, già affrontati due vole in stagione. I Viola sono reduci dal pari contro il Torino. La squadra di Prandelli arriva da 3 vittorie, 2 pari e 2 KO nelle ultime 7 giornate. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Il KO in Coppa Italia contro la Juventus nella semifinale d’andata potrebbe aver tolto certezze all’Inter, che si ritroverà martedì sera a dover ribaltare un 1-2 casalingo. Prima della coppa però, l’Inter deve ritrovarsi in campionato dove lo Scudetto è un obbligo e dove i 3 punti contro la Viola garantirebbero il momentaneo primo posto ai nerazzurri. La Fiorentina è ostacolo complicato, che l’Inter dovrà superare con gioco, mentalità e spirito.

La Fiorentina arriva da 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime sette giornate. Dopo il clamoroso 0-3 allo Stadium inflitto alla Juventus, la Viola ha perso solo con Lazio e Napoli (seppur pesantemente), preggiato con Torino e Bologna e vinto con Crotone e Cagliari. La squadra di Prandelli è ora all’11° posto a 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Nota lieta della stagione Viola è Dusan Vlahovic, già autore di 7 gol in campionato.

Dove vedere Fiorentina – Inter in diretta tv e streaming

Fiorentina – Inter si giocherà venerdì 5 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, match valido per la 21° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky sul Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattafroma Sky Go e su Now Tv.

Precedenti e statistiche di Fiorentina – Inter

Quella di stasera sarà la terza e ultima sfida stagionale tra Fiorentina e Inter. Le due squadre si sono affrontate in campionato nella 2° giornata, dove i nerazzurri vinsero con un rocambolesco 4-3 negli ultimi minuti. La più recente sfida risale a poco meno di un mese fa, nell’ottavo di finale di Coppa Italia: vittoria dell’Inter per 2-1 ai tempi supplementari con rete di Lukaku.

Probabili formazioni di Fiorentina – Inter

Nessun indisponibile per Conte che per la trasferta di Firenze potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Juventus, tornano titolari Hakimi e Lukaku squalificati in settimana. Per il resto formazione quasi tipo, con buone probabilità che Sanchez e Vidal (indisponibili per il ritorno in Coppa Italia) partino titolari. Handanovic in porta, difesa con Bastoni, Skriniar e de Vrij. Sulla sinistra Perisic in vantaggio su Young, a centrocampo sicuri Barella e Vidal, Brozovic più di Eriksen. Riposo per Lautaro Martinez.

Prandelli dovrà fare a meno di due titolari come Castrovilli e Milenkovic, entrambi squalificati. Dubbio Ribery, alle prese con un fastidio muscolare. I Viola dovrebbero optare per il 3-5-2 con Dragowski tra i pali, Martinez Quarta, Pezzella e Igor in difesa. Biraghi e Caceres sugli esterni, con Bonaventura, Amrabat e Pulgar in mediana. Vlahovic punta unica, se Ribery non dovesse farcela, spazio a Eysseric. Panchina per i nuovi arrivati Malcuit e Kokorin, assieme a Borja Valero, Callejon e Kouame.

FIORENTINA (3-5-2): DRAGOWSKI, MARTINEZ QUARTA, PEZZELLA, IGOR, BIRAGHI, BONAVENTURA, AMRABAT, PULGAR, CACERES, EYSSERIC, VLAHOVIC

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, PERISIC, BARELLA, BROZOVIC, VIDAL, HAKIMI, LUKAKU, SANCHEZ

