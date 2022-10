Fiorentina-Inter 3-4, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-4 per l’Inter il match contro la Fiorentina valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Barella, Lautaro Martinez con una doppietta e Mkhitaryan. Non bastano ai viola le reti di Cabral, Ikoné e Jovic.

Super Lautaro: “Martinez è un giocatore importantissimo per la nostra squadra. Dopo una doppietta, il gol con Barcellona e Salernitana è facile parlare, ma è dal 13 agosto che vedo un super Lautaro. Ho sempre saputo che si sarebbe sbloccato alla grande. Un onore allenare calciatori così”.

Difficoltà alle spalle: “Abbiamo passato un momento particolare. Nel calcio i momenti pesano tanto, ma la squadra mi ha sempre seguito in questa avventura. Nel calcio le critiche sono giuste quando allenì grande squadre, non va però dimenticato che da un po’ di tempo giochiamo senza calciatori centrali nel nostro progetto. Ora testa a mercoledì, che c’è il passo più importante da portare a termine, nella speranza di avere quanti più calciatori a disposizione”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Forcing fino alla sosta: “Non abbiamo affatto un calendario semplice. Affrontiamo da qui al 13 novembre tutte avversarie di valore, ma non serve fare stime approssimative. C’è da ragionare gara dopo gara per avvicinarci alla vetta”.

Testa fino all’ultimo: “Al di là dei 3 punti il vero segnale che diamo a noi stessi è la reazione avuta dopo il pareggio al 90’. Farà bene sia alla nostra teste che alle nostre gambe prima della gara di Champions League”.