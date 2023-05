Fiorentina-Inter 1-2, finale Coppa Italia, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per l’Inter il match contro la Fiorentina valido per la finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri decisiva la doppietta in rimonta di Lautaro Martinez. Non basta il vantaggio firmato Nico Gonzales ai viola.

Sulla partita: “C’è grande soddisfazione per la gara fatta. Siam partiti oggettivamente male, cosa inconsueta per noi, visto che di solito approcciamo meglio alla gara. Bravi i miei ragazzi a restar attaccati alla partita dopo il gol subito in meno di 3 minuti”.

Fasi del match: “Dopo una buona rimonta, dettata da una buona mezz’ora di primo tempo, la seconda frazione ci ha regalato un inizio ordinato e un proseguo di gara nel quale abbiamo un po’ perso le distanze dagli avversari, a cui faccio i complimenti”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Rivali europei: “I complimenti di Guardiola non possono che far piacere. Affronteremo i migliori in Europa e arriveremo alla finale a testa alta e con entusiasmo. Prima di pensare a quel traguardo, però, c’è da godersi questo traguardo e mettere a posto qualcosina in campionato”.

Stanchezza: “Dobbiamo recuperare assolutamente le energie fisiche e mentali. Il nostro score segnala all’incirca 20 partite negli ultimi 2 mesi. Una sorta di girone abbondante da portare a termine in poco tempo”.

Rotazioni offensive: “Come avete potuto vedere anche Lautaro Martinez fa parte delle mie rotazioni in avanti. Partite giocate su un così alto livello, come quella di oggi, sono dettate anche dal turnover”.