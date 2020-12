Fiorentina-Genoa Diretta TV Streaming e Probabili formazioni 7-12-2020

La salvezza passa da qui: entrambe le formazioni arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato. Il posticipo della decima giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport ed in streaming su Sky Go.

Il posticipo della decima giornata di Serie A sarà affidato a Fiorentina–Genoa. La gara – in programma lunedì 7 dicembre alle 20:45 – è di vitale importanza per entrambe le squadre, imbrogliate nelle zone basse della classifica.

QUI FIORENTINA – La formazione viola – da oggi nella “bolla” per la positività di Cesare Prandelli – arriva da tre sconfitte consecutive in campionato. L’ultimo risultato utile è il pareggio (0-0) contro il Parma del 7 novembre. Dal ritorno dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana, quel cambio di marcia tanto sperato quanto gridato non c’è stato.

Nella prima gara della nuova gestione è arrivato l’inaspettato ko (0-1) contro il Benevento. Ed in Coppa Italia le cose non sono andate nel migliore dei modi vista la sconfitta (1-0) contro l’Udinese. Gli eventuali tre punti permetterebbero alla Fiorentina di uscire dalle sabbie mobili dello spettro della zona retrocessione.

QUI GENOA – Zona retrocessione in cui è ancorato il Genoa. Dopo il successo in Coppa Italia (1-3) contro la Samp, il Grifone sembrava essere pronto a spiccare il volo. Lunedì scorso, però, è arrivata la sconfitta (1-2) contro il Parma. Una sconfitta che si aggiunge a quelle subìte a novembre, dove la squadra di Maran ha conquistato un solo punto ad inizio mese.

Parlando di Maran, occorre dire come il futuro del tecnico ex Cagliari inizi a farsi preoccupante. Qualora anche lunedì dovesse arrivare una sconfitta, lo spettro dell’esonero potrebbe farsi sempre più concreto. Ed intanto iniziano a comparire i possibili nomi dei sostituiti. Tra i soliti Davide Nicola – riuscito nell’impresa della salvezza la scorsa stagione – e Davide Ballardini (restio nel tornare a lavorare con Preziosi), spunta anche quello di Andrea Stramaccioni.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DI FIORENTINA-GENOA

Per cercare i primi punti del secondo corso, Prandelli riproporre il 4-2-3-1 di San Siro. In difesa confermati Pezzella e Milenkovic al centro, con Biraghi e Caceres sulle corsie laterali. Il centrocampo sarà composto da Pulgar e Amrabat, mentre in zona trequarti agiranno Callejon, Castrovili e Kouamé. Vlahovic unica punta.

Tra le fila del Genoa tornerà Perin, di rientro dopo la squalifica scontata contro il Parma. Maran potrebbe optare per un 4-3-1-2 con Scamacca e Pandev che saranno supportati da Zajc.

PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-GENOA

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Amrabat; Callejon, Castrovilli, Kouamé; Vlahovic. All. Prandelli

Genoa (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Bani, Zapata, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Scamacca, Pandev All.Maran

DOVE VEDERE FIORENTINA-GENOA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 251 e 263 della piattaforma satellitare, mentre su digitale terrestre è possibile vederlo su 484,485 e 486. Il match sarà trasmesso altresì sul 251 di Sky Sport. Disponibile poi la visione della gara in diretta streaming su tablet, smartphone, pc e smart tv tramite le applicazioni Now Tv e Sky Go.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS