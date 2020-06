Fiorentina-Brescia Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 22-06-2020

Fiorentina-Brescia è una gara valida per la 27° giornata di Serie A. Al “Franchi” la viola cerca tre punti pesanti per la zona europea mentre il Brescia coltiva le flebili speranze di salvezza. Andiamo a scoprire le probabili formazioni, dove vedere e alcune statistiche su questo match.

Fiorentina-Brescia è uno dei match in programma per la 27° giornata di Serie A. Si torna in campo dopo tre mesi di lock-down e ad affrontarsi sul terreno del “Franchi” sono due squadre che non stanno rispettando gli obiettivi di inizio stagione. La Fiorentina, seppur rivitalizzata dalla cura Iachini, continua ad occupare un anonimo 12° posto in classifica distanti nove lunghezze dalla zona europea. La campagna acquisti estiva di Commisso non ha dato tutti i frutti sperati e la squadra, seppur migliorata, ha continuato a mostrare qualche lacuna. Iachini si gioca la riconferma in quest’ultimo scorcio di campionato che dovrebbe vedere un Ribery finalmente recuperato e pronto a riprendersi un posto da assoluto protagonista.

Notte fonda per il Brescia che si trova all’ultimo posto in classifica a quota 16 punti e sembra ormai condannato a una sicura retrocessione. Come se non bastasse, a complicare l’ultimo periodo delle rondinelle ci ha pensato il “caso” Balotelli con l’attaccante italiano che, ai ferri corti con la Società, non si è presentato agli allenamenti suscitando le ire di Cellino che gli ha fatto recapitare una missiva di licenziamento. Il caso è poi faticosamente rientrato, ma l’aria che si respira all’interno dello spogliatoio lombardo non è certo delle migliori.

Fiorentina-Brescia: le ultime sulle formazioni

Come arrivano le due formazioni a questo importante Fiorentina-Brescia? Come detto, Iachini ritroverà Ribery dall’inizio ma potrebbe schierarlo solo a partita in corso. In attacco spazio alla coppia Chiesa-Vlahovic che dovrebbero essere i due riferimenti offensivi nel 3-5-2 classico; a centrocampo dovrebbero giocare Castrovilli, Pulgar e Duncan, mentre sulle corsie laterali ci sarà spazio per Dalbert e Lirola; difesa a tre con Caceres, Milenkovic e Pezzella a fare da scudo a Dragowski.

Problemi in difesa per Lopez che dovrà rinunciare sia a Chancellor che a Cistana. Nel 4-3-1-2, davanti a Joronen, dovrebbero dunque agire Sabelli, Mangraviti, Mateju e Martella; a centrocampo probabile assenza pesante quella di Tonali colto da un affaticamento muscolare. Spazio dunque a Dessena supportato da Spalek e Romulo; in attacco, dietro alle due punte Torregrossa e Ayè, dovrebbe agire Zmrhal. Out anche Bisoli e il secondo portiere Alfonso.

Fiorentina-Brescia: le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Beppe Iachini

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Maeju, Martella; Spalek, Dessena, Romulo; Zmrhal; Torregrossa, Ayè. Allenatore: Diego Lòpez

Dove vedere Fiorentina-Brescia in Diretta Tv e Streaming Live 27° giornata

La partita Fiorentna-Brescia, in programma domani sera all’Artemio Franchi di Firenze a partire dalle ore 19:30, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport (canale 253). Per tutti gli abbonati sarà inoltre disponibile il servizio di streaming attraverso l’app Skygo. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma NowTv che consente, previo l’acquisto del pacchetto sport, di fruire dei contenuti trasmessi da Sky.

Statistiche e precedenti Fiorentina-Brescia

La gara dell’andata, disputata al “Rigamonti” di Brescia, terminò con uno scialbo 0-0. Sarà il diciannovesimo incontro in Serie A tra Fiorentina e Brescia disputato al “Franchi”. Nei diciotto precedenti la Fiorentina ha vinto ben quattordici volte, due i pareggi e altrettante le affermazioni bresciane. il Brescia è inoltre la squadra contro cui la Fiorentina ha vintola maggior percentuale di partite casalinghe (78%): riuscirà la squadra di Lopez ad invertire questo trend negativo?

