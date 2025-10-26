Fiorentina – Bologna Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata

Dove vedere Fiorentina – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 18:00.

La Fiorentina è ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Serie A dopo 7 Giornate e proverà a sbloccarsi proprio in una sfida dal sapore speciale: il Derby dell’Appennino contro il Bologna, in programma domenica allo Stadio Artemio Franchi.

I viola si trovano attualmente invischiati nella zona retrocessione, con un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative, mentre la squadra di Thiago Motta, ex tecnico gigliato, viaggia a ritmi altissimi nella parte alta della classifica.

La partita promette scintille non solo per la rivalità storica tra le due tifoserie, ma anche per le motivazioni dei padroni di casa, decisi a trovare la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, il Bologna vuole confermarsi come una delle rivelazioni della stagione, forte di un gioco brillante e di un rendimento costante che lo tiene saldamente nelle zone europee.

Con entrambe le squadre spinte da obiettivi ambiziosi e una lunga tradizione di sfide intense, il Derby dell’Appennino si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A.

Formazioni Ufficiali di Fiorentina – Bologna:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Fortini, Sohm, Fazzini, Sabiri, Richardson, Ndour, Dzeko, Piccoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere Fiorentina – Bologna in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Fiorentina – Bologna Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Fiorentina – Bologna di Domenica 26 Ottobre ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Fiorentina – Bologna su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Fiorentina:

Fiorentina in crisi: solo tre punti in sette giornate, Pioli si gioca tutto nel Derby dell’Appennino contro il Bologna

Momento delicatissimo per la Fiorentina, che dopo sette giornate di Serie A conta appena tre punti e nessuna vittoria. Un avvio così negativo non si vedeva dal 1977, a conferma di una crisi di risultati che preoccupa tifosi e società. L’ultima sconfitta, arrivata contro il Milan, ha avuto un copione ormai noto: i viola passano in vantaggio ma si fanno rimontare, proprio come accaduto nella gara interna contro la Roma.

Il dato più allarmante riguarda il rendimento casalingo: la squadra non ha ancora conquistato un solo punto al Franchi. Tuttavia, in settimana è arrivato un piccolo segnale di ripresa in Conference League, dove la Fiorentina ha battuto il Rapid Vienna 3-0 in trasferta, interrompendo una serie di cinque gare senza vittorie. Tra i protagonisti anche Edin Dzeko, autore di uno dei gol che hanno permesso di ritrovare fiducia in vista del campionato.

Nonostante la vittoria europea, la panchina di Stefano Pioli resta in bilico. Il tecnico, reduce dalla sconfitta numero 500 in Serie A proprio contro il suo ex club, si gioca una parte importante della stagione nella prossima sfida contro il Bologna. Il Derby dell’Appennino, in programma domenica al Franchi, rappresenta per lui un vero e proprio bivio.

La storia però sorride ai gigliati: nelle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna, la Fiorentina ha collezionato 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, mantenendo addirittura nove clean sheet. L’obiettivo è chiaro: ritrovare la vittoria in Serie A proprio contro i rossoblù, come accadde l’ultima volta a maggio, in un rocambolesco 3-2 davanti ai propri tifosi.

Come arriva il Bologna:

Bologna in volo con Italiano: tre vittorie di fila e miglior avvio dal 2002, ora sfida la Fiorentina nel Derby dell’Appennino

Il Derby dell’Appennino di domenica avrà un sapore particolare anche in panchina. Da una parte Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina e allenatore del Bologna tra l’ottobre 2011 e l’inizio del 2014; dall’altra Vincenzo Italiano, protagonista di un percorso opposto, passato proprio dalla panchina viola a quella rossoblù dopo aver condotto la squadra toscana a due finali di Conference League consecutive.

Sotto la guida di Italiano, il Bologna sta vivendo un momento straordinario. Dopo un avvio di stagione convincente in Serie A, i rossoblù hanno trovato continuità anche in campo europeo: il recente 2-1 contro l’FCSB in Europa League, firmato dalle reti di Jens Odgaard e Thijs Dallinga, ha regalato la prima vittoria nel torneo e ha portato a tre successi consecutivi in tutte le competizioni.

In campionato, la squadra emiliana è reduce da prestazioni esaltanti: 4-0 al Pisa e 2-0 al Cagliari, entrambe senza subire gol. Con 13 punti in sette giornate, questo rappresenta il miglior avvio del Bologna in Serie A dal 2002, confermando la solidità e l’identità costruita da Italiano in poche settimane.

Alla vigilia del derby, il confronto tra le due panchine racconta due storie opposte: un Pioli in cerca di riscatto e sotto pressione dopo un inizio disastroso, e un Italiano in piena ascesa, forte di risultati, gioco e entusiasmo. Il palcoscenico del Franchi è pronto a ospitare una sfida che potrebbe segnare una svolta per entrambe le stagioni.

Pronostico Fiorentina-Bologna:

Il Derby dell’Appennino promette equilibrio e intensità. Entrambe le squadre arrivano da impegni europei in settimana e potrebbero iniziare con ritmi più bassi, ma la necessità di fare punti renderà la gara presto vivace. La Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, non può più permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico, mentre il Bologna di Vincenzo Italiano vorrà confermare il suo ottimo momento di forma e continuare la corsa nelle zone alte della classifica.

Considerando la qualità offensiva da entrambe le parti e la stanchezza accumulata, è lecito aspettarsi una partita aperta, con occasioni e gol su entrambi i fronti. I viola cercheranno di sbloccarsi, ma il Bologna ha dimostrato solidità e carattere, anche lontano dal Dall’Ara.

Pronostico: Fiorentina 2-2 Bologna.

Possibile pareggio spettacolare, con almeno un gol per parte e grande intensità nella ripresa.

