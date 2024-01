Finale Supercoppa Italiana: Napoli-Inter 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-1 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la finale della Supercoppa Italiana. Per i nerazzurri decisivo il solito Lautaro Martinez.

Plauso agli avversari: “Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Napoli. La loro è stata una grande partita, anche quando sono rimasti in 10 hanno lottato come leoni. Perdere una finale al novantesimo dispiace, ma ci tenevo a fare loro le mie congratulazioni per il match giocato”.

Sull’Inter: “Abbiamo giocato una semifinale 3 giorni fa. Ritrovarsi dopo sessanta ore nuovamente in campo avrebbe potuto lasciare qualche strascico fisico, invece abbiamo difeso molto bene la porta di Sommer e mostrato un ottimo calcio”.

Re di Coppe: “Ringrazio i miei ragazzi per questo traguardo della quinta Supercoppa in carriera. Oltre che la squadra, i miei ringraziamenti vanno alla società, che non mi ha mai fatto mancare nulla, e ai tifosi, i quali hanno condiviso con noi questo lungo viaggio. Il gol di Lautaro Martinez è per loro”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Segreto nelle finali: “Per vincere partite del genere bisogna avere un’ottima squadra. Come al solito sono ottimista, ma questa volta ero un po’ preoccupato per questa nuova formula di Supercoppa”.

Pavard e cambi decisivi: “Oltre che su un ottimo Pavard, bravissimo a spingere fino all’ultimo istante di gara, farei un plauso anche a Sanchez, che gira quella palla con i tempi giusti, e a Frattesi, bravissimo a fare quel velo sul gol”.

Barella nervoso: “Nicolò ha sbagliato a prendersi quel giallo per proteste. Lui è il primo a saperlo. Sta lavorando su sé stesso, anche perché parliamo di un top player. Su quel fallo fischiato lui tocca la palla, ma bisogna sempre saper accettare il giudizio dell’arbitro”.

Ricordo di Riva: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Parliamo di un grandissimo calciatore e ancor più grande uomo. Colgo l’occasione per fare le condoglianze ai suoi familiari”.