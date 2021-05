Finale FA Cup, Video Gol Highlights Chelsea-Leicester 0-1: Sintesi 15-05-2021

Il Risultato di Chelsea-Leicester 0-1: i “Foxes” vincono la 140° edizione della FA Cup sconfiggendo i londinesi al termine di una partita equilibratissima e decisa da una grande giocata. Per il Leicester è il primo trionfo in questa competizione, di fronte a 21000 spettatori.

Tielemans decide il match con una bordata e Schmeichel blinda il risultato con due miracoli.

La Sintesi di Chelsea-Leicester 0-1

Dopo le coinvolgenti note di “Abide With Me“, inno cristiano scritto nel 1847 che dal 1927 viene cantato prima di ogni finale di FA Cup, e di “God Save The Queen“, la partita ha inizio ed è subito equilibrata, seppur giocata con grande agonismo.

Le occasioni non sono moltissime, a dire il vero: i londinesi cercano la porta da fuori area con Mount e Werner, rispettivamente al 23° e al 44°, ma non inquadrano la porta, mentre al 29° un cross di Thiago Silva sugli sviluppi di un corner, appena toccato da Werner, viene solo sfiorato da Azpilicueta, appostato sul secondo palo, e la monumentale occasione sfuma.

Il Leicester, dal canto suo, si rende pericoloso dopo un quarto d’ora con Vardy, che cerca il tiro al volo sul traversone di Castagne, ma trova il corpo di James e la chance non si concretizza. Per rivedere un’occasione per i “Foxes” dovremo attendere il 43° e un colpo di testa di Soyuncu, su punizione di Tielemans, che va fuori non di molto.

Il primo tempo si conclude dopo due minuti di recupero, concessi a causa del problema fisico occorso a Evans, rimpiazzato da Albrighton poco dopo la mezz’ora.

La ripresa è abbastanza noiosa per lunghi tratti, ma al 63° il Leicester sblocca il risultato: Thomas recupera un pallone nella metà campo avversaria e lo consegna a Tielemans, che da circa 25 metri rilascia un potentissimo destro che si insacca quasi nel sette.

Il Chelsea cerca di rimediare il prima possibile, ma l’occasione migliore arriva solo al 78°: il grande ex Kanté crossa da destra per l’altro ex Chilwell, il cui colpo di testa diretto nell’angolo basso viene miracolosamente respinto da Schmeichel.

Schmeichel è nuovamente decisivo quando al minuto 87 compie un altro miracolo su un tiro al colo di Mount anch’esso destinato all’angolino.

Al 90° arriva il meritato pareggio: Thiago Silva lancia Chilwell sulla sinistra, il numero 21 sfonda, entra in area e provoca l’autorete di Morgan nel tentativo di mettere in mezzo; la rete viene però annullata per offside dello stesso Chilwell, di pochissimo oltre l’ultimo difensore. E’ l’ultima emozione del match, che termina dopo cinque minuti di recupero.

Il Video Gol Highlights di Chelsea-Leicester 0-1

Il Tabellino di Chelsea-Leicester 0-1

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta (76′ Hudson-Odoi), Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho (76′ Havertz), Marcos Alonso (68′ Chilwell); Ziyech (68′ Pulisic), Mount; Werner (24′ Giroud). Allenatore: Tuchel

Leicester (3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Evans (34′ Albrighton), Soyuncu; Castagne, Tielemans, Ndidi, Thomas (82′ Morgan); Perez (82′ Choudhury); Iheanacho (68′ Maddison), Vardy. Allenatore: Rodgers

Marcatori: 63′ Tielemans

Arbitro: Oliver

Ammoniti: Fofana e Werner

Migliori Bookmakers AAMS