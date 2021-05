Finale FA Cup, dove vedere Chelsea-Leicester in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 15-5-2021

Dove vedere Chelsea-Leicester, atto finale della FA Cup, sabato 15 maggio alle 18:15. La partita Chelsea-Leicester sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Una finale che, a suo modo, farà sicuramente la storia della competizione e di una delle due compagini e non solo perché una tra Chelsea e Leicester alzerà al cielo una delle Coppe più importanti del panorama Europeo dal punto di vista della tradizione e dell’appeal, ma anche perché per queste due rose potrebbe essere il preludio di qualcosa di grande.

Il Chelsea, finalista in Champions League, potrebbe festeggiare il primo trofeo dell’era Tuchel dando ufficialmente il via ad un nuovo percorso, ricco di giovani e di grande talento.

I Blues, dopo un inizio stentato, hanno dimostrato di essere una squadra sia tatticamente, che tecnicamente, molto preparata e, al di la della grande impresa nel cammino europeo, hanno grandi possibilità di affermarsi negli anni a venire.

Tuchel brama una doppietta che avrebbe del clamoroso ma, tenendo i piedi per terra, il tedesco starà sicuramente pensando che tra i due match, è proprio il confronto in FA Cup con il Leicester la gara da non dover fallire.

Anche le Foxes potrebbero, in caso di vittoria finale, regalarsi l’inizio di una storia totalmente diversa da quella raccontata in passato. Il nome “Leicester” è sempre, indissolubilmente, legato all’impresa fatta da Claudio Ranieri e i suoi ragazzi, ma oggi ci troviamo di fronte ad una squadra totalmente diversa e ugualmente devastante.

Tra Maddison e Barnes, Castagne e Fofana, Iheanacho e il solito grande bomber Jamie Vardy, questo è diventato rapidamente il nuovo Leicester di Brendon Rodgers, ovvero una squadra capace di incantare con un gioco offensivo e divertente, ma allo stesso anche capace di concretizzare in punti il bel gioco mostrato, con una qualificazione in Champions League molto vicina.

Per le Foxes sarebbe il primo trofeo post-Ranieri e la possibilità di affermarsi come big del calcio inglese e lasciare alla storia quella grande e indimenticabile favola che, però, il Leicester spera di ripetere con costanza e progettualità.

Ultime sulle formazioni di Chelsea-Leicester

Chiamato ancora a stupire, Jamie Richard Vardy, per portare a casa la prima FA Cup della storia del Leicester

Il Chelsea di Tuchel è a caccia del primo trofeo stagionale e per farlo non dovrebbe lesinare a mettere i propri giocatori titolari.

Ancora attivo il ballottaggio tra Kepa e Mendy, mentre in difesa sembra certa la presenza di Rudiger, Christensen e Azpilicueta.

Marcos Alonso e Reece James favoriti sugli esterni rispetto a Mason Mount, che potrebbe partire dalla panchina.

Kantè e Jorginho daranno manforte al centrocampo, mentre Havertz e Pulisic giocheranno dietro l’unica punta, Timo Werner.

Rodgers, invece, prova a regalare la prima gioia post-Ranieri al Leicester e si affida al collaudato duo offensivo composto da Iheanacho e Jamie Vardy.

Schmeichel giocherà in porta, mentre la difesa sarà composta da Fofana, Soyuncu e l’ex Atalanta, Castagne che verrà adattato come centrale.

Pereira e Albrighton giocheranno sulle fasce, mentre al centro del campo agiranno Tielemans, Ndidi e Maddison.

Probabili formazioni di Chelsea-Leicester

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; M.Alonso, Kantè, Jorginho, R.James; Havertz, Pulisic; Werner.

Leicester (3-4-1-2): Schmeichel; T.Castagne, Fofana, Soyuncu; R.Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison; Iheanacho, Vardy.

Come vedere Chelsea-Leicester in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Chelsea-Leicester

: Chelsea-Leicester Data : Sabato 15 Maggio 2021

: Sabato 15 Maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (canale 209 di Sky)

: DAZN (canale 209 di Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Chelsea di Thomas Tuchel e il Leicester di Brendan Rodgers, il 15 Maggio 2021, alle ore 20:45, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure (a seconda della programmazione) su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Chelsea-Leicester

La radiocronaca di Chelsea-Leicester potrebbe, anche, essere in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche FA Cup

Potrebbe essere la prima vittoria assoluta in questa competizione per il Leicester, mentre il Chelsea ha già messo in bacheca 8 FA Cup.

Seconda finale consecutiva per il Chelsea che, lo scorso anno, ha perso la coppa contro l’Arsenal per 2-1.

Le vittorie più larghe in finale sono due 6-0 effettuati, però, in due epoche totalmente diverse: la prima risale al 1902-1903 con il Bury vittorioso nei confronti del Derby County (mattatore del match Leeming con 2 realizzazioni), la seconda è del 2018-2019 con il Manchester City che ha vinto il trofeo a discapito del Watford (doppiette per Sterling e Gabriel Jesus).

